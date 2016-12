Vaironds Bitenieks: Koku vajadzētu novērtēt ik pēc četriem gadiem

Atslēgvārdi vējš | koki | vaironds bitenieks

Faktiski Liepājā koki ir noturīgāki, salīdzinot ar pārējo Latvijas daļu. Pilsēta ir tuvu jūrai, un jūras vējš vājākos kokus jau ir pagāzis. Stipra vēja gadījumā satraukums varētu būt, piemēram, par tiem kokiem, kur notiek celtniecības vai rakšanas darbi, jo kokiem var būt traumēta sakņu sistēma. Protams, arī ziemā, ja ir kādi dobumi, plaisas kokos, sakrājas ūdens, kas sasalstot ver tās vaļā, un līdz ar to vējam kokus ir vieglāk nolauzt.

Nekas jau nav mūžīgs, teorētiski apstādījumus vajadzētu apsekot katru gadu. Pie katra koka vajadzētu atgriezties ik pēc četriem gadiem. Jo process ir pastāvīgs – koks noveco, tajā var attīstīties dažādas sēnes. Ja pirmajā gadā vēl neko nevar noteikt, tad pazīmes var parādīties nākošajā gadā un koku laicīgi var nozāģēt, neradot bojājumus, skādi. Tas ir pastāvīgs uzraudzīšanas process.

Vajadzētu izvairītos no kokiem, kur sakņu sistēmā vai stumbra apakšā redzamas kaut kādas trupes pazīmes. Tāpat pievērst uzmanību, vai augšā nav kādi nokaltuši vai iekārušies nolūzuši zari. Tās ir galvenās pazīmes pēc kurām vajadzētu skatīties.

Pie vēja jebkurš koks uzvedas savādāk, bet tas vairāk vai mazāk ir atkarīgs no tā, vai kokam ir lapas. Bezlapu stāvoklī visiem kokiem faktiski pretestība ir mazāka, un līdz ar to vēja laikā tie uzvedas vienādi. Savukārt lapu stāvoklī ir koki, kuri savā vainagā vēja plūsmu retina sliktāk. Tas attiecas uz tiem kokiem, kuru lapām ir lielāka platība, lielāka bura, līdz ar to vieglāk atlaužami.

Uz jautājumu, vai pilsētā ir droši, vairāk gribēto teikt jā, nekā nē, bet par visiem simts procentiem apsekot visus kokus pilsētā nav iespējams. Lai vismaz ik pēc četriem gadiem atgrieztos pie koka nepieciešams gan laiks, gan resursi.

Šobrīd vairāk vai mazāk pašiem iedzīvotājiem jāskatās, īpaši tuvumā augošos kokus, kas ar tiem notiek. Ja tiek pamanīti sakņu pacēlumi, vējš koku sācis gāzt ārā vai ir plaisas, tad var rakstīt iesniegumu Apstādījumu uzraudzības komisijai, un tad uz šī iesnieguma pamata komisija rīkos izbraukuma sēdes, kurā koku apsekos un lems tālāk, – nozāģēt vai tomēr ieteiks ko citu.

Vaironds Bitenieks, kokkopis