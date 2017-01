Atslēgvārdi Tarzāns | beberliņi

Pagājušajā, tas ir, pirmajā darbības gadā "Tarzāna" kāpaļājamās gaisa trases izmantojuši vairāk nekā desmit tūkstoši apmeklētāju – aptuvenus skaitļus lēš SIA "Liepājas tarzāns" pārstāvis Kaspars Teivāns. Viņš neslēpj, ka ar labo apmeklētību uzņēmēji ir apmierināti. "Bija pat labāk, nekā bijām domājuši. Ļoti pilnvērtīgs un pozitīvs gads," un vienlaikus atzīst: "Ļoti daudz mācāmies."

Lielākoties viesi bijuši liepājnieki, bet vasaras beigās arī daudz lietuviešu, taču bijuši arī citi ārzemnieki – dāņi, vācieši. Piemēram, amerikāņi bijuši priecīgi pārsteigti, ka šāda vieta ir publiski pieejama, nav aiz žoga. Iepriecinājušas apmeklētāju pozitīvās atsauksmes.

Kāpaļājamās trases atsāks darboties no 1. maija, bet to īpašnieki pamazām gatavojas papildināt izklaižu piedāvājumu. Tas nepieciešams bērniem, lai viņiem nebūtu garlaicīgi, kamēr vecāki pavada vairākas stundas gaisā starp kokiem. "Ir arī doma par ēdināšanu, lai cilvēki tepat varētu paēst, šajā pusē ar to ir pašvaki. Viesus sūtām pie labajiem kaimiņiem uz veikparku, vai arī viņi jāsūta uz pilsētas centru," stāsta Kaspars.

Savukārt uz bažīgu jautājumu, vai te nevar būt pārāk daudz cilvēku un kāpas netiek izbradātas, Kaspars atbild: "Daudz mācāmies. Sezonas laikā, lai zemsedze netiktu tik daudz izbradāta, uzlikām trepes un koka laipas. Nesezonā laipas noņēmām nost, jo, protams, te ir arī vandalisms, ar to sākumā saskārāmies." Pagājušajā gadā "Tarzāns" izmantoja Liepājas pašvaldības atbalsta programmu mazajiem uzņēmējiem, par atbalsta līdzekļiem ierīkoja komunikācijas un sagādāja labierīcību ēku. "Tagad domāsim tālāk, kas vajadzīgs, lai pilnveidotos. No apmeklētājiem gaidām, lai negružo, nelauž, un gaidām atsauksmes, jo mēs mācāmies, un ar labiem ieteikumiem pie mums drīkst nākt!"

Pretējā krastā, Beberliņu dienvidaustrumu daļā, jauns uzņēmums "BB Taka" plāno izveidot baskāju takas. Nākamo gadu laikā tās varētu būt vairākas, bet pirmajā gadā – viena taka apmēram viena kilometra garumā, pastāsta viens no uzņēmuma līdzīpašniekiem Artūrs Ausējs, kurš ideju virza kopā ar kolēģi Gati Trenci. To, kad pirmā taka būs gatava, Artūrs vēl īsti nevar pateikt, jo viss vēl ir saskaņošanas stadijā. "Gribam, lai takas nāktu par labu cilvēku veselībai, būtu pēdu masāža, apmeklētāji izbaudītu skaistus skatus dabā. Mums nekādu īpašu paraugu, kam sekot, nav, kaut gan esam redzējuši citas šādas takas." Artūrs cer, ka pirmo taku varēs atklāt šogad. Viņam pašam Beberliņos patīk daba un tīrais gaiss.

Baskāju takas veidotāji savai firmai nosaukumā likuši burtus "BB", tāpat kā šejienes uzņēmēja pioniere Santa Vēvere saviem uzņēmumiem "BB Wake Park" un "BB Camping". "BB" – tas saistās ar burtiem Beberliņu vārdā, un tā jau ir kā šejienes firmas zīme – domā Artūrs. Kaspars saka paldies Santai, ka viņa pirmā iedrošinājusies un ar savu piemēru iedrošinājusi sākt darboties šeit citus.