Caur derībām uz Ameriku

Atslēgvārdi Wild Beard | skolēnu mācību uzņēmums | uzņēmējdarbība

Trīs draugi pirms septiņiem mēnešiem ar derībām uzsāka savu biznesu, kas nu ir viņu dzīvesveids. Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) “Wild Beard” vasaras beigās dosies uz ASV, jo ar saviem bārdas un ūsu kopšanas produktiem pierādījuši, ka sapņi ir sasniedzami.

20 gadus vecais Dāvids Kokainis ir Liepājas Valsts tehnikuma audzēknis, kuram nu bārdas audzēšana ir kļuvusi par pienākumu, jo pats ir pirmais, kurš izmēģina sevis ražotos bārdas un ūsu kopšanas produktus. Sākotnēji Dāvids nenoskuvās, jo ar draugiem kopā gribējuši piedalīties vispasaules akcijā “No shave November” („Novembris bez skūšanās”), kad visi vīrieši audzē bārdu. Kad mēnesis bijis aizvadīts, draudzene izaicinājusi viņu turpināt bārdas audzēšanu līdz Ziemassvētkiem, bet pēc tam ar draugu noslēdzis derības par neskūšanos līdz pat Jaunajam gadam. Dāvids smej, ka derībās iegūto balvu – skuvekli – vēl nav saņēmis. Tā kā sākotnējā ideja par derībām piederēja viņa draudzenei Maijai, uzvara bijis tikai princips: “Čalis paliek čalis - meitenei nedrīkst atteikt!”

Tā kā bārda kļuvusi aizvien apjomīgāka un tuvojušies dažādi svētku pasākumi, Dāvids meklējis veidus, kā kopt savu sejas apmatojumu. Tiesa, kopšanas līdzekļus atradis tikai Rīgā, taču arī cenas viņam nav šķitušas adekvātas. Viņš sācis meklēt instrukcijas, kā bārdas kopšanas produktus pagatavot mājas apstākļos, kad atradis vairākas receptes un galu galā izveidojis arī savu. Produktus lietojis pats un devis izmēģināt paziņām, kas tos vērtējuši atzinīgi. “Galvenais nebija produkts, jo es tikai vēlējos radīt labu vidi sev pašam.”

Komandu veido, apzinoties savus vājos posmus

Aptuveni pēc mēneša skolā bijis jāizveido SMU, lai saņemtu vērtējumu – tā izlēmis attīstīt savus bārdas kopšanas līdzekļus. “Protams, bija arī daudz grūtību. Bija nepieciešama nauda pirmajām investīcijām, no ģimenes nevēlējos ņemt – ja veidoju savu uzņēmumu, tad arī pats visu izdarīšu. Darba dienās gāju uz skolu, nogalēs naktis pavadīju, strādājot viesnīcā banketos par bārmeni.” Dodoties uz dažādām meistarklasēm, Dāvids sapratis, kādas iemaņas viņa pietrūkst, tādēļ piesaistījis draudzeni Maiju Ziemeli, jo uzskata, ka viņas stiprā puse ir komunikācija un prezentēšana. Pati Maija gan smej: “Ja būsim pavisam godīgi, tad viņam vienkārši nepatīk krāmēties ar dažādiem papīriem un pieteikumiem.”

Vēl vēlāk komandai tika piesaistīts trešais dalībnieks – Rūdolfs Kronlaks. “Mums vajadzēja bildes, video, lai reklamētu produktus, viņš ir mākslinieks un ar nepieciešamajiem resursiem. Viņš redz lietas citādi.“ Dāvids atzīst, ka citi veido SMU, savācot kopā labākos draugus un galu galā nonākot pie produkta, taču viņiem bijis otrādi “Mēs izveidojām produktu un nonācām pie lieliskiem draugiem. Katrs no mums darīja to, ko prot, ko veicot jūtas labi, tajā brīdī pat aizmirstot par produktu.”

Lielākā vērtība – skaidrs skats nākotnē

Par lielākajiem sasniegumiem katrs no viņiem runā citādi. Viņi lepojas ar to, ka ir Latvijā vienīgie, kam ir tik liels bārdas un ūsu kopšanas līdzekļu piedāvājums. Liels novērtējums bijis arī dažādo nomināciju un apbalvojumu saņemšana gadatirgos, gūstot uzvaras starp vairākiem simtiem dalībnieku un pat ceļazīmes uz Ameriku iegūšana, taču Dāvids atklāj, ka vissvarīgākā viņam ir gūtā atziņa par to, ko vēlas darīt nākotnē. “Veidojot reklāmas video esmu sapratis, ka digitālā filmēšana ir tā, kas mani aizrauj. Mēs varam īstenot vistrakākās idejas,” tā Dāvids.

Ne mazāk svarīga ir arī apziņa, ka cilvēki viņiem noticēja. Maija stāsta: “Dāvids atnāca pie manis un teica, ka grib veidot savu uzņēmumu. Es sākotnēji biju pārsteigta un neticēju – pirmoreiz aptvēru, ka tiešām esam uzņēmums, kad decembrī tirdzniecības centra “Domina” Ziemassvētku tirdziņā klāt nāca zviedru uzņēmēji un sāka ar mums runāt par investīcijām un mārketingu. Man tikai decembrī atnāca atklāsme, kas Dāvidam bija visu šo laiku, kā dēļ mēs vispār tik tālu tikām, jo pat tad, ja viņam neviens neticēja, viņš gāja uz priekšu. Es klusībā visu laiku domāju, ka tūlīt, tūlīt viņam viss apniks, bet tas nenotika.”

Apkārt cilvēki, kas atbalsta

Kad gatavojušies reklāmas klipa filmēšanai, viņi meklējuši vīriešus ar bārdu, kas izmēģinās viņu produktus. Dāvids uzaicinājis kādreizējo klasesbiedru, hokejistu Robertu Štelmaheru, uzrunājis Liepājas teātra aktieri Gati Maliku, taču pietrūcis vēl trešais, lai izpildītu plānu. Dāvids stāsta: “Sēdējām kafejnīcā “Darbnīca”, spriedām, ka varētu ienākt kāds bārdainis, un ienāca arī – Elgars Roga. Piegāju, piedāvāju uzdāvināt mūsu produktus, ja piedalīsies filmēšanā un viņš piekrita. Tā izveidojās sadarbība un nu viņš ir filmējies vairākos mūsu produktu video.”

Vēl īpašus slavas vārdus izpelnījās Liepājas Valsts tehnikuma grafika dizainere Maija Lakstīgala. Kad produktu izveide bija tikai idejas lielumā, Dāvids devies uz pasākumu Rīgā un saņēmis uzaicinājumu nākamajā dienā piedalīties Amerikas programmas pasākumā, kas ieteica līdzi paņemt produktu vai prototipu. Tā kā nekas nav bijis, M. Lakstīgala izveidojusi tik uzskatāmu produktu dizainu, ko nākamajā dienā prezentēt, ka cilvēki jau jautājuši, kur produkti nopērkami. Arī pēc tam dizainere ieguldījusi milzīgu darbu, lai turpinātu veidot produktu tēlu.

Komanda ar ļoti lielu vērību plāno produktu prezentēšanu. “Bijām Zviedrijā, kad redzējām, kā pareizi veidot stendus, jo citi, piemēram, lai reklamētu savas ziepes, izbūvēja veselu vannas istabu. Tad mēs sapratām, ka ir lieliski, ka organizatori piedāvā savus stendus un krēslus, taču ļaunākais, ko dalībnieki var darīt, ir tos pieņemt.” Viņi ar drauga palīdzību izveidoja savu koka stendu, lai vienmēr tiktu pamanīti. Reiz ticis izveidots pat improvizēts mežs, lai cilvēkiem, ienākot raisītu patīkamas sajūtas.

Galvenais pircējs - sievietes

Nu uzņēmums darbojas jau septiņus mēnešus ar izstrādātu produktu līniju – 5 bārdu un ūsu kopšanas produktiem, kā arī aksesuāriem, taču galvenais produktu pircējs tomēr ir sievietes. “Kurš gan cits parūpēsies par vīriešiem, ja ne sievietes?” smej Dāvids un Maija. Bieži viņiem tiek jautāts, vai viņi negrasās produktu klāstu papildināt ar matu kopšanas līdzekļiem sievietēm, uz ko viņi vienmēr atbild, ka nevēlas zaudēt savu pamata ideju – ar savu zīmolu vīriešus aicināt pievienoties džentelmeņu pulkam.