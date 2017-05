Izsolē pārdos cirsmu Lībiešu ielā

Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | izsole | cirsma | lībiešu iela

Ceturtdien, 18.maijā, notikušajā Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atļaut pārdot izsolē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" bilancē esošu kustamo mantu - augošu koku cirsmu ar krāju 123,26 kubikmetri, kas atrodas Lībiešu ielā 37/53, portāls uzzināja domes sēdē.

Šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka minētā cirsma atrodas 20kV gaisvadu elektrolīnijas trases aizsargjoslā, ko nepieciešams attīrīt no 647 bīstamiem kokiem aptuveni 1,2 km garumā un 13 m platumā.

Izsoles sākumcena noteikta 1787 eiro apmērā.

Liepājas pilsētas domes 2016.gada 16.jūnijā apstiprinātais Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” nolikums kā vienu no šīs iestādes pamatfunkcijām nosaka pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanas plānošanu, organizēšanu un kontroli. Iestāde ierosina organizēt un veikt nozāģēto koku pārdošanu izsolē pēc to nozāģēšanas.

Aizsargjoslas attīrīšanas darbu veikšanai no 647 bīstamiem kokiem nav nepieciešami papildu finanšu līdzekļi. Darbi tiks veikti saskaņā ar 2015.gada 11.novembra starp AS “Sadales tīkls” un SIA “G&I 2010” noslēgto vienošanos “Par 20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanas pakalpojumu veikšanu AS “Sadales tīkls”.

Lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības kustamās mantas apsaimniekošanu, pēc Komunālās pārvaldes rīkotās izsoles pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti saņemtie līdzekļi par mantas pārdošanu.