Jaunajā sezonā koksnes šķeldu “Liepājas enerģijai” piegādās astoņi uzņēmumi

Šonedēļ SIA “Liepājas enerģija” saņem pirmās koksnes šķeldas kravas no piegādātājiem, ar kuriem noslēgti līgumi par kurināmā nodrošināšanu 2017./2018.gada apkures sezonai. Kopumā jaunajā apkures sezonā plānots izlietot 210 000 beramo kubikmetru atjaunīgā energoresursa, un šķeldas piegādes nodrošinās astoņi sadarbības partneri, portālu informēja Sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

Cenu aptaujā par enrģētiskās šķeldas piegādi, ko “Liepājas enerģija” izsludināja šā gada martā, kopā pieteicās 20 pretendentu, bet, izvērtējot potenciālo sadarbības partneru piedāvāto cenu un sniegto informāciju par energoresursa kvalitāti, izcelsmes vietu, uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumiem, kā arī vērtējot pretendenta darbības rādītājus un līdzšinējo sadarbību, “Liepājas enerģija” izvēlējās un noslēdza sadarbības līgumus ar astoņiem uzņēmumiem.

Ar četriem šķeldas piegādātājiem – SIA “Ūsi”, SIA LSEZ “Laskana”, AS “Latvijas finieris” un SIA “PA Energy” – “Liepājas enerģija” sadarbojas ilgtermiņā un šiem uzņēmumiem piešķirtas tiesības par lielāku šķeldas piegādes apjomu. Šķeldas piegādi nodrošinās arī uzņēmums SIA “Woodchip Company” un sadarbības jaunpienācēji SIA “Timberteh”, SIA “Jaunās ielas” un SIA “Lateira”. Uzņēmumi nodrošinās šķeldas piegādes laikā no šā gada jūnija līdz 2018.gada maijam.

Šķeldas patēriņa apjoms 2017./2018.gada sezonā plānots līdzīgs kā gadu iepriekš – nedaudz vairāk par 200 000 beramo kubikmetru jeb aptuveni 2 700 automašīnu kravu, un lai gan lielākā daļa no sadarbības partneriem spēj nodrošināt visu nākamajam periodam nepieciešamo šķeldas apjomu, tomēr “Liepājas enerģija” kā ierasts izvēlējusies vairākus piegādātājus, lai nodrošinātu augstvertīgu, nepārtrauktu un drošu šķeldas saņemšanas un siltumenerģijas ražošanas procesu. Šobrīd – vasaras mēnešos – uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamās šķeldas apjoms ir neliels – diennaktī tiek izlietots ap 230 beramo kubikmetru škeldas, kas ir reizes mazāk nekā vidēji diennaktī tiek patērēts apkures sezonas laikā.

Ar šķeldu – videi draudzīgu un tepat Latvijā iegūstamu kurināmo – “Liepājas enerģija” gadā aizvieto aptuveni 22 miljonus normālkubikmetru importētās dabas gāzes. Jau 2009.gadā uzņēmums stratēģiski izvēlējās savu attīstību, dodot priekšroku kurināmā dažādošanai, un kopš 2012.gada nogales, kad siltumenerģijas ražošanā tika uzsākta šķeldas izmantošana, uzņēmums gadu no gada strauji paaugstinājis šķeldas īpatsvaru kurināmā bilancē, iegūstot augstu neatkarību no dabas gāzes cenu svārstībām un nodrošinot liepājniekiem konkurētspējīgas siltumenerģijas pakalpojuma izmaksas. 2016.gadā jau vairāk nekā 67% siltumenerģijas tika saražots no biomasas.