Blue Shock Race virza bērnus uz sacensībām

Blue Shock Race Liepājas kartingu hallē ir izveidota bērnu rallija skola, kuru vada jaunais rallija pilots – Mārtiņš Sesks. Skolas ietvaros bērni apgūst gan teorētiskās zināšanas auto sportā, gan arī veic praktiskās apmācības, braucot ar kartingiem, un jau ir bērni, kuri būtu spējīgi piedalīties sacensībās, tāpēc kartingu halle uzsāk akciju, kur jebkurš var sniegt savu atbalstu jaunajiem sportistiem.

Akcijas mērķis ir uzbūvēt divus bērnu sporta kartingus, kam nepieciešami 8 000 eiro. Atbalstīt projektu iespējams dažādos veidos. Viens no tiem ir iegādājoties dāvanu kartes, piemēram, skolēnu vai studentu izlaidumam, no kuru vērtības, puse tiks novirzīta bērnu sporta kartingu būvei. Otrs veids, kā ikviens var atbalstīt, ir rezervējot pieaugušo sporta kartinga braucienu. Trešais veids ir piedaloties bērnu kartingu skolā, jo visi ieņēmumi no kartingu skolas tiks ieguldīti kartingu būvē.

Ēriks, viena no skoliņas bērnu tēviem, saskata, ka dēlam ir ielikts spēcīgs pamatakmens auto uzbūvē un vadībā. “200% atdeve, ko Mārtiņš iegulda bērnos ir kaut kas unikāls, un iemācīt mēneša laikā par 10 sekundēm uzlabot apļa laiku ir iespaidīgi,” piebilst Ēriks. “Šobrīd, lai sekmētu bērnu autosprta prasmju attīstību, vēlamies uzbūvēt divus bērnu sporta kartingu, un visātrāk to varam izdarīt kopīgi ar visām iesaistītajām pusēm,” saka Blue Shock Race vadītājs Artis Daugins.

Pieteikties kartingu skolai iespējams, zvanot halles administrācijai - 27 880 035, vai rakstot uz liepaja@blueshockrace.com. Skola ir sadalīta vairākās grupās un katrai grupai nodarbība notiek reizi nedēļā. Dāvanu kartes iespējams iegādāties Liepājas kartingu halles administrācijā katru dienu no 11.00 – 22.00.