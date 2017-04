Klientu dienas Liepājas jaunajā projektā Alejas Nams!

«Alejas Nams» Liepājā aicina apmeklēt klientu dienu, kas norisināsies sestdien, š.g. 29. aprīlī no plkst. 10:00 - 16:00, Alejas ielā 43.

Mūsdienīgs dzīvojamais projekts "Alejas Nams" ar apzaļumotu iekšējo dārzu atrodas pašā Liepājas sirdī – centra klusajā daļā, pāris minūšu gājiena attālumā no jūras pludmales. "Alejas Nams" projekta 14 dzīvokļi ir izkārtoti četros stāvos, un to platība ir no 68 līdz 120m².

"Alejas Nams" klientu dienā pēdējiem 5 dzīvokļiem spēkā īpaši iegādes nosacījumi. Piemēram, 2 istabu pilns apdares dzīvoklis, kura cena ir EUR 77 000 klientu dienā maksās EUR 65 400. Savukārt unikāls 4.stāva penthaus pelēkā apdarē ar plašu terasi un skatu uz piejūras priežu mežu maksās 74 800 (bāzes cena EUR 88 000). Cenā ietilpst viena pazemes autostāvvietas vieta un noliktavas telpa. Pieejami dzīvokļi arī baltā un pelēkā apdarē ar iespēju izveidot sev vēlamo plānojumu.

Katrā dzīvoklī esošie atsevišķie siltuma skaitītāji un termostati radiatoriem, ļauj dzīvokļu saimniekiem pašiem regulēt siltuma patēriņu, tādejādi radot maksimālu komfortu un samazinot apkures izmaksas.

Nama pagalmā izveidots moderns bērnu rotaļu laukums un atpūtas zona ar grila mājiņu. Pirmā stāva dzīvokļiem ir privātas terases, bet no ceturtā stāva plašajām terasēm paveras skaists skats uz piejūras priežu mežu un iedvesmojošo pilsētu Liepāju.

Aicinām jau iepriekš rezervēt laiku dzīvokļu apskatei! Sīkāku informāciju par projektu jums sniegs "Alejas Nams" (www.alejas43.lv) pārdošanas vadītājs: Jānis Ozols – Tālr. + 371 22008870, e-pasts: janis.ozols@nchriga.lv