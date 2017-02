Palīgs drošākai dzīvei

Pirms 20 gadiem liepājnieks AGRIS KOVAĻEVSKIS sāka strādāt apsardzes biznesā. Tagad viņš ir SIA „Drošības birojs” vadītājs. Agra pārliecība ir: mūsdienās, kad cilvēki gan garas stundas ir prom no mājām darbā, gan arī brīvdienās dodas ceļojumos, ilgāku laiku savu māju vai dzīvokli atstājot bez uzraudzības, apsardzes pakalpojumi kļuvuši par ikdienas nepieciešamību. SIA „Drošības birojs” ir četri darbības pamatvirzieni: drošības sistēmu uzstādīšana un apkalpošana gan lielos komercobjektos, gan visa veida privātīpašumos, objektu fiziskā apsardze, tehniskā apsardze un inkasācija.

- Jau 20 gadus esat apsardzes biznesā. Kā jūs tajā nonācāt un kas šajos gados būtiski ir mainījies?

- Es iepriekš strādāju militārajā jomā. Šie gadi ir bijuši ļoti intensīvi un interesanti - daudz ko esmu pieredzējis un daudz ko arī iemācījies. Esmu mācījies profesionālās lietas arī citās pasaules valstīs un par vienu no vērtīgākajām šai ziņā uzskatu pieredzes apmaiņu un mācības Izraēlā. Tā ir valsts, kas daudz investējusi tieši drošības jomā. Interesanti, ka tur nonācu pie cilvēka, kurš pirms tam 25 gadus bija nostrādājis pretterorisma vienībā. Ja pirms 20 gadiem, kad Latvijā apsardzes pakalpojumi tā nopietni sāka attīstīties, galvenais darbs bija sargi uz vietām, tad nupat jau lielākoties strādājam ar elektroniskajām apsardzes sistēmām, kas maksimāli izslēdz cilvēcisko faktoru. Bet, protams, arī tagad pilnīgi bez cilvēkiem šis darbs nenotiek.

- Šogad ir stājusies spēkā „Apsardzes darbības likuma” jaunā redakcija, kas paredz, ka firmām, kas nodarbojas ar tehnisko apsardzi un inkasāciju, jābūt operatīvās vadības centram. Vai tas ko mainījis jūsu vadītas firmas darbā?

- Jau līdz šim mums bija savs operatīvās vadības centrs, kur notiek signālu saņemšana, uzglabāšana, apstrāde un visas tālākās darbības. Gatavojoties likuma izmaiņām, papildus esam ieguldījuši daudz līdzekļus, lai šī centra drošību un aprīkojumu papildinātu un uzlabotu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot mūsu sniegtos pakalpojumus. Un patlaban „Drošības birojs” ir vienīgā apsardzes firma ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemē, kurai tepat uz vietas Liepājā ir savs operatīvās vadības centrs. Tas dod iespēju operatīvi strādāt.

- Viens no aktuāliem jautājumiem mūsdienās ir, kā pasargāt savu mājokli no nelūgtiem viesiem, vienalga, vai tas būtu neliels dzīvoklis, jaunbūve vai liela māja. Un bažas arī par to, ka apsardzes pakalpojumi ir ļoti dārgi. Vai tā ir?

- Ja pirms 20 gadiem dzīvokļa vai privātmājas apsardzes skaitījās ekskluzīvs pakalpojums, nemaz nerunājot par video novēršanu, tad mūsdienās tā vairs nav. To izvēlas gan cilvēki, kam ir svarīgi pasargāt no uzlaušanas savu dzīvokli, gan privātmāju saimnieki. Daudziem ir uzskats, ka pietiek ar apdrošināšanu, taču tā gluži nav, jo, ja ģimene devusies ceļojumā un kāds viņu mājokli nolūkojis kā brīvi pieejamu, nav grūti iedomāties, ko kaut vai pāris dienu prombūtnē, nemaz nerunājot par nedēļu un vairāk vandāļi tur var nodarīt. Cilvēks var atgriezties, un viņa dzīvoklis vai māja var būt ne tikai apzagta, bet praktiski izpostīta. Tieši apsardze var nodrošināt, ka nelūgtos viesus aiztur jau brīdi, kad viņi vēl tikai gatavojas veikt savus nekrietnos nolūkus – apdrošināšana to negarantē. Un tāpat mūsdienās ne vienā vien ģimenē ir bažas, vai, aizejot uz darbu un atstājot bērnu auklītei, vari būt drošs, ka ar mazuli viss būs kārtībā. Mēs piedāvājam uzstādīt novērošanas iekārtas, lai vecāki varētu mierīgi strādāt. Mūsdienās apsardzes pakalpojumi ir dažāda apjoma, iespējas ir ļoti plašas un līdz ar to arī atšķirīgas ir to izmaksas. Taču cilvēkiem, kas meklē apsardzes pakalpojuma sniedzējus, pirms slēgt vienošanos, es iesaku vispirms ieklausīties citu klientu atsauksmēs, nevis noslēgt līgumu, kas vēlāk nesniegs cerēto drošību.

SIA „Drošības birojs” atrodas Graudu ielā 27/29 (ieeja no Dīķa ielas), tālrunis 634 07010, e-pasts: info@drosibasbirojs.lv.