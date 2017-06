"Lauma Fabrics" īpašniece nopērk vācu kompāniju

Atslēgvārdi lauma fabrics | Lauma International | Felina | apakšveļa

LSEZ SIA "Lauma Fabrics" īpašniece AS "Lauma International" iegādājusies Vācijas sieviešu apakšveļas ražošanas un tirdzniecības grupu "Felina", kuras kopējais apgrozījums pērn pārsniedzis 41 miljonu eiro. "Lauma International" vairākuma akciju turētājs Indreks Rahumā vērtē, ka tas ir ievērojams notikums Eiropas apakšveļas tirgū.

Darījumu finansējis Latvijas banku – AS "Citadele banka" un "BlueOrange" (AS "Baltikums Bank") – konsorcijs "Citadele bankas" vadībā. Igaunijas banka AS "LHV Pank" darbojusies kā "Lauma International" konsultants. Saskaņā ar pušu vienošanos darījuma summa ir konfidenciāla.

1885. gadā dibinātā "Felina" ražo un izplata sieviešu apakšveļu ar zīmoliem "Felina" un "Conturelle". Grupai pieder ražotne Ungārijā un vairumtirdzniecības uzņēmumi Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, ASV, Portugālē, Polijā un Čehijā. Grupas galvenā mītne atrodas Manheimā, Vācijā. "Lauma International" iegādājusies simts procentu "Felina International" akciju no privātā kapitāla fonda "Palero".

"Pārdodot "Felina" grupu "Lauma International", savu uzdevumu izpildījis līdzšinējais grupas investors "Palero", kas specializējas ieguldījumos īpašās situācijās nonākušos uzņēmumos un kura stratēģija tādēļ paredz aktīvu iesaistīšanos pārņemto uzņēmumu darbībā. "Palero" iegādājās "Felina" 2015. gadā un īstenoja virkni pasākumu, kas paātrināja apakšveļas ražotāja izaugsmi un palielināja tā rentabilitāti," norāda "Lauma International" padomes locekle Baiba Ģēģere-Paegle.

Līdz ar "Felina", kurā strādājot vairāk nekā 700 darbinieku, iegādi "Lauma International" paplašinot savu darbību apakšveļas ražošanā un tirdzniecībā, veidojot jaunu, vertikāli integrētu grupu, kuras kopējie ieņēmumi pārsniegšot 75 miljonus eiro un kurā strādāšot 1250 darbinieki. Jaunā grupa varēšot kalpot par pamatu tālākai tirgus konsolidācijai.

Līdzšinējo vadības komandu pārraudzību jaunizveidotajā grupā uzņemšoties Pēters Partma, kurš pievienojies grupai kā tās izpilddirektors. P. Partma iepriekš vadījis Maskavas universālveikalu "CUM" un pārraudzījis pirmā "IKEA" veikala atvēršanu Krievijā.

Jau rakstījām, ka maijā reģistrētas izmaiņas veļas materiālu ražotājas "Lauma Fabrics" dalībnieku sastāvā – par kompānijas īpašnieci kļuva aprīlī Latvijā dibināta akciju sabiedrība "European Lingerie Brands", kura savukārt pieder "Lauma International". Tās īpašnieki ir Indreks Rahumā un Džons Bonfīlds.

Iepriekš "Lauma Fabrics" īpašniece bija Kiprā reģistrēta kompānija "Myrtyle Ventures Limited".