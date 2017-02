Liepājas jaunuzņēmums uzņemts vienā no pasaules vadošajiem akseleratoriem Kalifornijā

Atslēgvārdi AirBoard | droni | Elviss Straupenieks

Jaunais un daudzsološais Latvijas dronu projekts no Liepājas “AirBoard” nonācis vienā no vadošajiem ASV akseleratoriem – "Boost VC" – Silīcija ielejā. Sarunā ar projekta autoru un “AirBoard” dibinātāju Elvisu Straupenieku atskatījāmies uz to, kas noticis kopš pagājušā gada vasaras, kad stāsts par lidojošu segveju no Kurzemes burtiski uzspridzināja Latvijas jaunuzņēmumu resursa "Labs of Latvia" sociālo mediju platformas.

Es iepazinos ar Elvisu klātienē nesen, un saskarsme nostiprinājās dienās, kad Liepājā norisinājās jaunuzņēmumu veidošanas un ideju slīpēšanas pasākums "Startup Weekend". Piedalījos Liepājas pasākumā kā viens no lektoriem un ar prieku sapazīstināju Elvisu, kā cerīgas idejas autoru, ar "Startup Weekend" norises koordinatoru Povilu Vailaugu – vairākkārtēju uzņēmēju, Lietuvas jaunuzņēmumu komūnas pārstāvi, kurš jau vairākus gadus dzīvo un strādā Somijā, somu uzsācējuņēmumu apritē.

Apspriedām idejas, kuras spētu rakstīt Latvijas vārdu inovāciju vidē ar zelta burtiem, un cilvēkus pārvietot spējīgs drons, kuru gatavo jauns, zinātkārs censonis ,šķita viena no ļoti interesantām Latvijas nākotnes firmas zīmēm.

Pagāja mēneši, un manā "Messenger" nozibēja ziņa no Elvisa.

Kā izrādījās, lielisku rezultātu deva sarunas ar lietuviešu kolēģi, kas bija iepazīstinājis Elvisu ar teju visiem Lietuvas dronu uzņēmumiem un to inženieriem, bet vispatīkamāk – redzot viņa panākumus, izvirzījis “AirBoard” uz vienu no vadošajām akseleratora programmām Somijā.

Taču, ja reiz labas lietas notiek, tās nāk rindā, cita aiz citas. “AirBoard” uzņemts Silīcija ielejas akseleratorā "Boost VC".

Sīkāk par to stāsta pats Elviss: “Nokļūšana vienā no ASV vadošajiem aksleratoriem Silīcija ielejā ir nozīmīgs solis uzņēmuma tālākajā attīstība – papildinot esošo “AirBoard” tehnisko ekspertu klāstu, kā arī nodibinot svarīgus stratēģiskus kontaktus ar ASV partneriem.”

“Uzskatu, ka visvarīgākais elements jebkurā kompānijā ir stipra un motivēta komanda, tāpēc ir ļoti svarīgi atrasties pareizajā vidē, kur uzņēmums var ap sevi piesaistīt nepieciešamos darbiniekus un pieredzējušus investorus, kas izprot 21. gadsimta tirgu,” turpina Elviss Straupenieks.

Pirms akseleratoru lēciena no Liepājas uz Somiju un nu uz ASV Elvisa ideja piesaistīja vietējā uzņēmēja, arī gados jauna censoņa, aizdevumu platformas "Cream Finance" izpilddirektora Matīsa Ansviesuļa uzmanību un ieguva viņa stipendiju.

“Mani uzrunāja Elviss un viņa biznesa skatījums agrā vecumā,” stāsta Matīss Ansviesulis. “Es domāju, ka biznesam daudz palīdzēs akseleratori, paātrinās viņa biznesa attīstību, taču mana pieredze liecina, ka viss atkarīgs no tā, cik daudz uzņēmējs attīsta kontaktu tīklu un veido pazīšanās, cik daudz uzmanības velta tam, lai meklētu investorus pats,” par “AirBoard” perspektīvām Silīcija ielejā turpina Ansviesulis.

Elviss jau šobrīd ir spēris pirmos soļus aktīvā darbā Silīcija ielejā un tiekoties ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Kas ir “AirBoard”: pasaulē mazākais cilvēka pilotējamais lidaparāts, kas darbojas līdzīgi kā lidojošs segvejs? Sākotnējā versijā tā ir platforma ar astoņiem propelleriem sānos, un cilvēks uz tā ar sava svara svārstībām pārvietojas sasveroties.