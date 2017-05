Mācīs, kā atrast un attīstīt biznesa ideju

Atslēgvārdi seminārs | bizness | uzņēmējdarbība

16.maijā plkst. 11.00, Liepājas latviešu biedrības nama Kamerzālē notiks bezmaksas seminārs “Kā atrast un attīstīt biznesa ideju”, portālu informēja "Europe Direct" informācijas centra Liepājā vadītāja Kristīne Zabe.

"Pasaules domātāji runā par jaunas ekonomikas veidošanos, par jauniem sadarbības veidiem, par citu pasaules uztveri. Tiek minēti tādi termini kā postkapitālisms, tīkla ekonomika, dalīšanās ekonomika, komūnu ekonomika. Taču, lai kā mēs to nosauktu, tendences rāda, ka veidojas jauni veidi, kā darbojas sabiedrība un bizness, kas no īslaicīgas “modes” tendencēm kļūst par normu. Kā saprast šīs jaunās tendences, jauno pasauli un kā atrast vietu sev un savam biznesam? Kā domāt? Kā to visu salikt kopā? Par to lekcijā par biznesa modelēšanu jaunajā ekonomikā un savu ideju meklēšanai un attīstīšanai spēlēsim biznesa modelēšanas spēli “Biznesa Rūnas” tās autores Agneses Aljēnas vadībā," stāsta K. Zabe.

Semināru vadīs Agnese Aljēna, zinātņu doktora kandidāte biznesa vadībā, kura pēta jaunos ekonomikas modeļus mākslā. Šādi viņa meklē atbildes uz jautājumiem, kā identificēt savu talantu, kā atrast un veidot savu zīmolu un kā to pārvērst veiksmīgā biznesa modelī.

Semināram iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63429019 vai šeit.

Vietu skaits ir ierobežots.

Semināru organizē "Europe Direct" informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes reģiona Liepājas nodaļu.