Mūsu ostā ienāk Lietuvas jahtu regate 

Aizvadītās nedēļas nogalē – sestdienas, 1.jūlija, vakarā - Liepājas Jahtu ostā ienāca un piestāja “OLD CASTLE harbour” regate, ko rīko Klaipēdas jahtu klubs, novēroja portāls.

Regate gan startēja, gan finišēs Klaipēdā. Bet Liepājas Jahtu ostā ienāca aptuveni divi desmiti jahtu.

Liepājas Jahtu ostas vadītājs Kārlis Kints atzīst, ka tas ir lielākais jahtu skaits, kas pagaidām vienlaikus šosezon viesojies Liepājas Jahtu ostā.

Tiesa, ilgāku laiku vērot ievērojamo skaitu mastu mūsu ostā liepājniekiem un pilsētas viesiem nebija iespējams, jo jau nākamajā rītā pēc ienākšanas Liepājas ostā jahtu regate uzsāka atpakaļceļu uz Klaipēdu.

Aktīvā jahtu ostas sezona ir no aprīļa līdz septembra beigām. Šobrīd sezona rit pilnā sparā un ierodas jahtas gan no Vācijas, gan Lietuvas, gan citām valstīm, kā piemēram, arī no Itālijas un Norvēģijas.

Kārlis Kints klāsta: “Protams, Liepājas ostā dominē jahtas no Vācijas un Lietuvas, bet ģeogrāfija ir ļoti plaša. Jahtsmeņi īpaši novērtē, ka Liepājas Jahtu osta atrodas pilsētas centrā un ar kājām var viegli visu izstaigāt. Liela interese ir arī par Karostu, jo ienākot Liepājas ostā saulē spoži atspīd Sv.Nikolaja katedrāles zeltītie kupoli, kas rada interesi par šo pilsētas daļu arī tiem, kas iepriekš neko par to nav dzirdējuši.”

Un uzsver, ka tiek nopietni strādāts pie tā, lai nākotnē varētu piesaistīt vēl citas regates.

Portāls jau informēja, ka 18.maijā notikušajā Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti nobalsoja par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu, papildinot to ar vairākiem nozīmīgiem projektiem.

Liepājas Speciālā ekonomiskā zona plāno realizēt vairākus ar ostu saistītus projektus. Viens no plānotajiem projektiem paredz jahtu ostas modernizāciju un paplašināšanu. Tādējādi būs iespēja ne vien piedāvāt ērtāku servisu tiem, kas ar jahtām atceļos uz Liepāju, bet arī dos iespēju Liepājas ostā uzņemt vēl vairāk jahtu.

Uzziņai:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Liepājas jahtu ostu savā pārvaldībā pārņēma 2015.gada maijā.

2016.gada sezonā Liepājas jahtu ostu apmeklēja 334 jahtas.

Liepājas Jahtu osta šogad atkal ieguva vides un servisa kvalitātes simbolu – Zilo karogu.