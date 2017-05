Atslēgvārdi lidosta | airbaltic | lidojumi

Latvijas nacionālā aviokompānija ''airBaltic'' no šodienas sāks iekšzemes lidojumus starp lidostu ''Rīga'' un Liepāju, portāls uzzināja Liepājas lidostā.

Pirmais lidojums no Rīgas uz Liepāju paredzēts šovakar, 16.maijā, pulksten 23.25. Un pirmais gaisa kuģis Liepājas lidostā plāno nosēsties jau 17.maijā 5 minūtes pēc pusnakts.

''Aviācijas nozare veido līdz pat 3% no valsts ekonomikas un 2% no visām darbavietām. Kurzemes reģiona ekonomikai mūsu lidojumu sākšana uz Liepāju ir ļoti svarīga, kā arī tie papildinās jau esošos aviosavienojumus ar Palangu. Rīga-Liepāja maršruts sniegs jaunas ceļošanas iespējas starp abām pilsētām, kā arī piedāvās ērtus savienojumus uzņēmējiem un tūristiem no 60 ''airBaltic'' galamērķiem,'' martā paziņojot par jaunā maršruta atklāšanu, ziņu aģentūrai LETA sacīja uzņēmuma izpilddirektors Martins Gauss.

Savukārt Liepājas mērs Uldis Sesks uzsver: kopš tika sākta Liepājas lidostas rekonstrukcija, regulāro lidojumu atsākšana no Liepājas bija ļoti gaidīts notikums pilsētas iedzīvotājiem, jo sevišķi uzņēmējiem.

Aviokompānija no Rīgas uz Liepāju lidojumus veiks trīs reizes nedēļā - pirmdienās, trešdienās un piektdienās - ar ''Bombardier'' Q400 NextGen lidmašīnu. Lidojums ilgs 40 minūtes.

Vienvirziena biļetes cena ir, sākot no 15 eiro, ieskaitot lidostas nodevas un transakcijas maksu.

Portāls jau informēja, ka no šodienas, 16.maija, lidsabiedrībai “airBaltic” uzsākot iekšzemes lidojumus no Rīgas uz Liepāju, Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta kustības saraksti tiks papildināti ar 2.maršruta (M. Ķempes iela – Lidosta) reisiem, kas pieskaņoti lidmašīnu ielidošanas un izlidošanas laikiem.

Kā skaidro Liepājas sabiedriskā transporta direktors Gints Lūsis, no M.Ķempes ielas uz lidostu 2.maršruta reisi tiks izpildīti pirmdienās, trešdienās un piektdienās pulksten 3.50. Lidostā autobuss pienāks pulksten 4.20.

Savukārt no lidostas uz M. Ķempes ielu 2.maršruta reisi tiks izpildīti pirmdienās, trešdienās un piektdienās pulksten 00.20.

Šie reisi šobrīd ir eksperimentāli un tiks izpildīti trīs mēnešus, kuru laikā tiks vērtēta pasažieru plūsma šajos reisos, uzsver G.Lūsis.

Jāpiebilst, ka ''airBaltic'' nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem. Lidsabiedrība piedāvā tiešos lidojumus arī no Tallinas un Viļņas.

"airBaltic" jaunā reisa Rīga-Liepāja sākotnējais pieprasījums un vietu piepildījums ir atbilstoši prognozēm, uzrādot pietiekami labus rezultātus, aģentūrai LETA pavēstīja uzņēmuma pārstāvji.

Precīza informācija par vietu piepildījumu gaidāmajos pirmajos reisos starp Rīgu un Liepāju gan netika sniegta.

Pieci populārākie tranzītlidojumi Liepājas maršrutā ir Londona, Berlīne, Maskava, Kopenhāgena un Hamburga.