Papildināts – Piedāvājumus iesnieguši vairāki "KVV Liepājas metalurga" potenciālie pircēji

Piedāvājumus par maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" iespējamo iegādi iesnieguši vairāki pretendenti, šodien valdībā žurnālistiem sacīja Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs.

Viņš norādīja, ka šodien valdība informēta par "KVV Liepājas metalurga" maksātnespējas procesa norisi, kā arī potenciālo investoru interesi. Piedāvājumus iesnieguši vairāki iespējamie ieguldītāji, taču konkrētu skaitu Loginovs neatklāja. Esot vairāk nekā viens piedāvājums.

Tāpat viņš pastāstīja, ka investoriem "vairāk vai mazāk ir metalurģijas vai metālapstrādes pieredze". Patlaban iesniegtie piedāvājumi gan vēl nav saistoši, taču potenciālie ieguldītāji sākuši padziļināto izpēti (due diligence).

Pēc viņa teiktā, potenciālie investori pārstāv dažādus ģeogrāfiskos reģionus. Vērtējot iespējamos ieguldītājus, paredzēts ņemt vērā to plānus, izpratni par industriju, līdzekļu pietiekamību, kā arī ģeopolitiskos aspektus.

Lielāka skaidrība par rūpnīcas nākotni varētu būt mēneša vai divu laikā.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) ir piesardzīgi optimistisks par iespēju atjaunot AS "KVV Liepājas metalurgs" ražošanu.

Ministrs aģentūrai LETA pēc valdības sēdes norādīja, ka kopumā uzrunāti vairāk nekā 130 iespējamie ieguldītāji. Seši potenciālie investori iesnieguši nesaistošos piedāvājumus, un Ministru kabinets devis zaļo gaismu tālākām sarunām.

Valdība informēta par to, kā dažādi potenciālie investori redz tālākos risinājumus. Ašeradens pauda, ka ir piesardzīgi optimistisks par iespēju atjaunot ražošanu, kas ir Ministru kabineta primārais mērķis.

Vienlaikus viņš piebilda, ka būtiska nozīme tam ir arī šodienas valdības lēmumam saistībā ar energoietilpīgo ražotāju iespējām saņemt elektroenerģijas obligāta iepirkuma komponentes (OIK) atlaidi, kuru paredzēts kompensēt no AS "Latvenergo" dividendēm. Tāpat būtisks aspekts ir no nākamā gada plānotā OIK maksājumu diferencēšana atbilstoši pieslēguma jaudai un patēriņam.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "KVV Liepājas metalurgs" mantas pārdošanas termiņš ir pagarināts līdz 16.jūnijam. Atbilstoši Maksātnespējas likumam mantas pārdošanas termiņš ir seši mēneši no maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas, tādējādi šis termiņš iepriekš bija 2017.gada 16.marts.

Pārdošanas plānā pamatnostādnes nav mainītas - administrators iesaka pārdot uzņēmuma mantu kā lietu kopību, jo tikai šādā gadījumā iespējams atjaunot ražošanu.

Tāpat vēstīts, ka 2016.gada 16.septembrī Liepājas tiesa atzina "KVV Liepājas metalurgu" par maksātnespējīgu. "KVV Liepājas metalurga" ražotnē maksātnespējas pasludināšanas dienā 16.septembrī bija nodarbināti 147 darbinieki.