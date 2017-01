Pozitīva enerģija kanālmalā

Atslēgvārdi Blue Shock Race | elektrokartinga centrs | elektrokartingi | artis daugins

Kanālmalā esošo "Blue Shock Race" elektrokartingu centru atvēra pirms pusgada. Ja sākotnēji varēja baudīt tikai elektrokartingu sniegto piedzīvojumu, tad tagad jau tiek piedāvātas vēl citādākas izklaides. "Atverot centru, vēlējāmies, lai cilvēki beidzot pārtrauktu teikt, ka Liepājā nekas nenotiek," norāda tā saimnieks Artis Daugins, priecājoties, ka iedzīvotāji ceļi pie viņiem ir atraduši.

Atgādinām, ka "Blue Shock Race" Liepājas elektrokartingu centru atklāja pērn jūlija sākumā. Šobrīd bijušā būvmateriālu veikala "Māja" telpu pirmajā stāvā ir kartadroms, bet otrais stāvs atvēlēts izklaidēm, kādas līdz šim Liepājā nebija pieejamas. Kā pastāsta A.Daugins, te var mācīties vadīt dronus, uzspēlēt futpūlu (biljards, ko spēlē ar kājām), piedalīties lāzeru kaujās.

Jāatzīmē, ka minētās izklaides piedāvā nevis "Blue Shock Race", bet gan citi uzņēmēji ar kuriem vienojušies par sadarbību. "Mēs esam tehniskie ražotāji, izgatavotāji, mūs interesē pašu produkts, proti elektrokartingi, un negribam iedziļināties izklaides biznesā. Ir jaunie, aktīvie, kuri tam var tērēt savu laiku," A.Daugins salīdzina, ka "Blue Shock Race" ir kā platforma jaunajiem uzņēmējiem, un, kamēr viņi nav sākuši pelnīt, pretī nekas netiek prasīts. "Es vienkārši zinu, kā tas ir, kad tev iesākumā nav nekā," nostāju skaidro A.Daugins.

Droni un lāzertags vienuviet

Uzņēmuma "Dragonfli" pārstāvis Roberts Grundmanis stāsta, ka interese liepājniekiem par iespēju pilotēt dronus ir. "Mums ir noteikti apmeklētāji, ir ģimenes, kas nāk regulāri, tēvi ar dēliem. Protams, lielākais interesentu pieplūdums ir nedēļas nogalēs, dažkārt ir pat jāpagaida rindā, bet skaitu ietekmē arī citi faktori, piemēram, vai pilsētā notiek kāds lielāks pasākums," publiku raksturo R.Grundmanis. "Esam novērojuši, – kad pamēģināts, cilvēkiem gribas arvien vairāk, sevišķi, kad iemācās pilotēt starp šķēršļiem." Lidotāji esot visa vecuma un dažādām prasmēm – kādam piedāvātie lidaparāti ir par vieglu, un gribas ko sarežģītāku, citam atkal par grūtu.

Uz arēnu nāk arī ar saviem droniem. "Nupat bija atnākuši divi puikas, lai noskaidrotu, kāpēc viņu drons nelido tik labi, kā vajadzētu. Zinātājiem tā nav nekāda problēma," R.Grundmanis priecājas, ka kļuvuši atpazīstami, cilvēki nāk konsultēties. "Ir, protams, kuriem tā ir tikai izklaide, bet dažu tas spējis ieinteresējis daudz vairāk – ir vēlme, piemēram, veidot video." Viens no iemesliem, kāpēc "Dragonfli" atvēra arēnu droniem, bija vēlme attīstīt šo lidaparātu sacensības. "Uz to lēnām tiecamies, ka būtu iespēja mācīties un secīgi apgūt pilotēšanas prasmes tik tālu, lai varētu piedalīties sacensībās. Gan vietējās, gan starptautiskā mērogā."

Nesen "Dragonfli" sāka piedāvāt vēl vienu aktivitāti – futpūlu, kas ir lielākais biljards Liepājā un to spēlē ar kājām. "Pat neatceros, kur redzēju par futpūlu, kāds brīdis atpakaļ būs. Paši projektējām un veidojām visu nepieciešamo," par realizēto ideju stāsta Roberts. "Apmeklētājiem patīk, rezervē laiku, prasa, kad rīkosim turnīru."

Savukārt SIA "Parabelum" elektrokartinga centrā šomēnes atklāja pirmo iekštelpu lāzertagu Liepājā (lāzerpeintbols). Iniciatīva īstenot Liepājā ko tādu, kas nav, pieder Eiženam Prāmaltam un Ainaram Zaicevam. "Nolēmām mēģināt, tikām pie finansējuma un palaidām," stāsta Eižens. "Īstenībā ir ļoti liela interese, īpaši nedēļas nogalēs. Ir jau pierezervētas dzimšanas dienas ballītes uz februāri. Sākumam mums veicas ļoti labi, un tas mums ir atvieglojums, jo mazliet neticējām, vai izdosies.

Liepājā cilvēku ir tik, cik ir, tāpēc šaubījāmies, vai būs nācēju. Bet izrādās, ka liepājnieki ir diezgan aktīvi – nāk ģimenes, arī individuāli spēlētāji.

Pozitīvi, ka cilvēki nesēž pie datora, bet nāk izskrieties."

Dažādībai tiek piedāvāti vairāki spēles scenāriji. "Plānojam vēl šo to ieviest, arī vairāk un citādākus šķēršļus," E.Prāmalts norāda, ka īpaši domā par tiem, kuri nāk trešo, ceturto reizi. "Ir jādomā, lai visu laiku cilvēkiem pie mums būtu interesanti."

Spēlētāji saņem īpašu galvas apsēju un ieroci, ko sauc par tageri (nekaitīgi infrasarkano lāzeru ieroči). Eižens skaidro, ka ar tageri ir jātrāpa sensorā: "Tas novibrē un iemirgojas, kas ļauj saprast, ka ir trāpīts. Uz visiem ieročiem ir mazs ekrāns, kurā rāda, cik ir palikušas dzīvības, cik lodes utt." Pretinieka sašaušana notiek bez kādām sāpēm, nav paliekošu zilumu. Lāzertags ir aizraujošs, sniedz pozitīvas emocijas. Ņemot vērā lielo interesi, SIA "Parabelum" vasaras laikā plāno veidot āra parku, kur varēs izskrieties daudz plašākā laukumā. Šobrīd savu teritoriju, kas elektrokartinga centrā ir 400 kvadrātmetri, viņi dala ar dronu faniem. "Nē, mēs viens otram netraucējam. Drīzāk papildinām," norāda E.Prāmalts.

Strādā bez brīvdienām

"Centrs vēl nav pabeigts," ieintriģē Artis. Drīzumā apmeklētāji varēšot izbaudīt virtuālo pasauli – plānots izvietot stendus, kuros iesēsties un, uzliekot brilles, traukties, piemēram, pa amerikāņu kalniņiem.

"Ceram tuvāko divu nedēļu laikā ierīkot galdu spēļu daļu, kur varēs nākt un pasēdēt ģimenes. Plus būs rallija skoliņa bērniem vecumā no 4 līdz 16 gadiem, kur gūt pieredzi autosportā. Manuprāt, nekas nav interesantāks kā apvienot mācību procesu un izklaidi – bērniem tiks mācīta teorija, kā izjaukt un salikt kartingu utt."

Elektrokartinga centrā savu stūrīti ir atradis arī fotogrāfs Valters Pelns, kafijas stendiņu vērs vaļā Gatis Veilands. "Vēl gribam forši ierīkot zonu, kur varēs svinēt dzimšanas dienas vai atzīmēt vecpuišu ballīti. It kā jau notiek, bet gribam te sakārtot kārtīgi, lai ir vieta, kur pačilot, ballēties," A.Daugins norāda, ka darba vēl ir daudz. "Ja ir vēl kāds trakais ar idejām, – droši piesakies. Gribam, lai šeit ir lietas, kādas ir citur pasaulē."

Paplašināties plāno arī kartadroms. Kad būs piemēroti laikapstākļi, sāksies 160-170 metru gara papildinājuma izveide ēkas pagalmā, līdz ar to kopējais trases garums sasniegs 320 metru. "Āra trase būs savienota ar iekštelpu trasi. Plānojam, - kad ārā būs saulains, silts laiks, iekštelpu trase tiks atvērta un uzreiz kļūs divreiz lielāka. Tas būs tāds eksperiments, jo nav daudz kombinēto trašu pasaulē, līdz ar to – nav no kā smelties pieredzi."

A.Daugins neslēpj, – centru izdevies atvērts ar smagu darbu. "Bija daudz zemūdens akmeņu, tai skaitā – nebija finansējuma, taču nevienu brīdi nepieļāvu domu, ka ideju neīstenosim. Jau redzēju, ka tas reāli strādās. Visi bijām nocīnījušies, un ieguldītais neļāva atmest ar roku." "Atradām veidus, kā visu realizēt, un palēnām attīstāmies uz priekšu."

Šobrīd apmeklētāju skaits mēnesī ir līdz diviem tūkstošiem cilvēku. "Domāju, ka Liepājai tas ir daudz," ar rezultātiem ir apmierināts uzņēmējs, jo, izstrādājot projektu, gatavojuši pesimistiskāku vīziju. Lai liepājnieki atrastu ceļu uz izklaides centru, jo pie tā esot daudz strādāts.

Centrs strādā bez brīvdienām, lielākā rosība ir nedēļas nogalēs, novērojis Artis. Nosacīti tukšo laiku aizpilda ekskursanti – tie, kuri brauc uz pilsētu un elektrokartingu centru izvēlējušies kā vienu no pieturas punktiem. "Mūsu uzstādījums ir tāds, ka vēlamies, lai Liepājā ir vieta, kur ģimenes var nākt un darboties kaut visu dienu, lai nav jādzird, ka te nekas nenotiek."

A.Daugins priecājas – pateicoties abām elektrokartinga hallēm (otra ir Rīgā), cilvēkiem nu ir skaidrs, kas ir elektrokartings, un viņi ir gatavi tādus pirkt. Līdz ar to var teikt, ka pašu biznesam sācies jauns uzrāviens. Jau tagad zināms, ka Liepājā ražotie elektrokartingi ceļos uz vairākām valstīm, šobrīd noris sarunas ar pārstāvjiem no Lietuvas, Igaunijas, Grieķijas u.c. "Cilvēkiem, ieraugot kartingus tirdzniecības centrā, kā tas ir Rīgā, acis ir lielas kā pogas. Jautā, kā tas ir iespējams," Artis pasmaida par reakcijām. "Jā, haļļu atvēršana kļuva par sava veida mārketinga instrumentu."

Viņš paskaidro, kāpēc interese ir tik liela: "Tos var ielikt jebkur. Savukārt benzīna kartingu nevar ielikt tirdzniecības centrā vairāku iemeslu dēļ. Būtu nepieciešams ieguldīt lielas summas ventilācijas sistēmas izveidē dēļ to radītiem izmešiem un tvana gāzes. Sienas ātri paliktu melnas. Elektrokartings ir kluss, nerada troksni, un viens kartings, ja ar to nogonko veselu dienu, patērē apmēram vienu līdz trīs eiro elektrības. Arī servisa izmaksas ir zemas, motoram nebūs jāpieskaras astoņus līdz 10 gadus," Artis norāda uz priekšrocībām. "Benzīna kartings sāk lēni un paātrinājums ir kāpjošs, elektrokartings sāk uzreiz ar maksimumu."