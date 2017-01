Rezervē zemi "Trelleborg" ražotnes būvniecībai

Atslēgvārdi Trelleborg Wheels Systems | ražotne | liepājas biznesa centrs

Ņemot vērā to, ka uzņēmums "Trelleborg Wheels Systems" nolēmis pārtraukt darbību Zviedrijas pilsētā Sēvšē un pārcelt ražotni uz mūsu pilsētu, Liepājas Biznesa centra īpašniece un nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA "Pumac Liepaja" būvēs jaunu ražošanas ēku.

Šim mērķim Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valde nolēmusi ar "Pumac" slēgt zemes Kapsēdes ielā 4a nomas tiesību rezervēšanas līgumu zemesgabalu apvienošanai un ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai. Ražotnei nepieciešamā zemesgabala platība ir 3241 kvadrātmetri.

Jau vēstījām, ka "Trelleborg Wheels Systems" nolēmusi pārcelt visas riteņu disku ražošanas un izstrādes darbības uz vienu ražotni. Veicot rūpīgu izpēti, nolemts, ka no 2018. gada tā būs riteņu disku ražotne Kaspēdes ielā, Liepājas Biznesa centrā.

"Tas parāda to, ka uzņēmumi, kas ienākuši Liepājā, sapratuši, ka šī ir vieta, kur iespējams strādāt un mērķtiecīgi attīstīties. Domāju, ka līdzīgi paziņojumi tuvākajos mēnešos varētu sekot vēl no dažām rūpnīcām, taču par to diemžēl vēl nevaram stāstīt," sacīja Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis.