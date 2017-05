Veco "Pilotu" izsolīs

Atslēgvārdi Pilot 4 | kuģis | izsole | loču kuģis

Plānots, ka nākamnedēļ, iespējams, 30. maijā, Liepājā no Igaunijas pilsētas Kuresāres sagaidīs jauno loču kuģi. Tikmēr veco, pirms 26 gadiem būvēto, "Pilot 4" Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde nolēmusi pārdot izsolē.

Loču kuģis "Pilot 4" būvēts 1991. gadā Sanktpēterburgā, un vidējais šāda tipa kuteru ekspluatācijas ilgums, atkarībā no noslogotības, ir 15 – 20 gadi. Jūnija vidū "Pilotam" beigsies kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņš, bet, lai saņemtu jaunu apliecību, nepieciešami apjomīgi remontdarbi, kuru izmaksas varētu sasniegt no 270 000 līdz 310 000 eiro. Ņemot vērā kuģa vecumu, degvielas patēriņu, plānotās un ārkārtas remonta izmaksas, secināts, ka turpmāka kuģa ekspluatācija nav lietderīga, skaidro SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš.

"Pilot 4" izsoles sākumcena noteikta atbilstoši pamatlīdzekļa bilances atlikušai vērtībai – 117,893 tūkstoši eiro.

Jau rakstījām, ka pagājušā gada septembra beigās SEZ pārvalde ar Igaunijas kompāniju AS "Baltic Workboats" noslēdza līgumu par jauna loča kuģa būvi no nulles cikla. Līguma summa 998,8 tūkstoši eiro.

Jaunais kuģis būs 14,1 metru garš. Tas būs aprīkots ar jaudīgu dzinēju, modernām navigācijas iekārtām, kā arī papildu aprīkojumu, kas nodrošinās loču veiksmīgu uzkāpšanu un nokāpšanu no kuģiem, kas ienāk ostā vai iziet no tās. Arī tā degvielas patēriņš būšot krietni ekonomiskāks, līdz ar to būs zemākas kuģa uzturēšanas izmaksas, atzīmēja SEZ pārvaldnieks.

Jaunajam loču kuģim jau ir izraudzīts nosaukums, kā arī krustmāte, taču SEZ pārvalde to pagaidām neatklāj.