Aiznes velosipēdus

Otrdien, 7.februārī, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē saņemti divi iesniegumi no divām dažādām personām par to, ka no vienas kāpņu telpas Liepājā, Eduarda Tisē ielā, ir nozagti divi velosipēdi, kuri tur nebija pieslēgti, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Policija precizē notikušā apstākļus un aicina iedzīvotājus, novietojot savus velosipēdus, izmantot slēdzenes.