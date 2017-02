Apzog šķūnīšus

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

2.februārī ap pusdeviņiem no rīta Priekules novada Bunkas pagastā konstatēts, ka uzlauzts šķūnis, no kura nozagts velosipēds un no mopēda izlieta degviela, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Par šo gadījumu cietušais vērsies policijā informācijas nolūkā, nevēloties rakstīt iesniegumu.

Taču turpat netālu kāds vīrietis konstatējis, ka no viņam piederoša šķūnīša nozagts kvadricikls un magnetola, radot vīrietim aptuveni 500 eiro lielu materiālo zaudējumu.

Valsts policijā par notikušo ir ierosināts kriminālprocess.