Brīvības ielā deg sodrēji

Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēki | sodrēji

Ceturtdien, 5.janvārī, pēc deviņiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Brīvības ielu Liepājā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 3m2 platībā, portālam pastāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Ugunsgrēks likvidēts pēc stundas – ap pulksten 22.30.

Aizvadītajā diennaktī VUGD Kurzemes reģiona brigāde kopumā saņēma četrus izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu.

Savukārt visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 61 izsaukumu – 38 uz ugunsgrēku dzēšanu un 16 uz glābšanas darbiem, bet septiņi no izsaukumiem bija maldinājumi.

“Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji visā Latvijā devās uz vairāk kā 20 izsaukumiem saistībā ar dzīvojamo ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem. Līdztekus, pieturoties aukstam laikam, aicinām iedzīvotājus nepārkurināt krāsnis un uzmanīgi apieties ar elektriskajām sildierīcēm,” aicina Anete Strazdiņa.