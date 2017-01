Atslēgvārdi policijas informācija | satiksme | reids | ziemas riepas | protektors

Laika posmā 16.līdz 22.janvārim Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde sadarbībā ar CSDD rīkoja reidu, kura laikā tika turpināts pārbaudīt transportlīdzekļu riepas, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Kopumā Liepājas pusē tika pārbaudīts 351 transportlīdzeklis, no kuriem 12 transportlīdzekļu riepu protektora dziļums bija nepietiekams.

Vismazākais protektora dziļums, kurš tika konstatēts – 0,55mm, kas pat vasaras riepām ir neatbilstošs.

Latvijas likumdošana nosaka kādam ir jābūt minimālajam riepu protektora dziļumam, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību. Nodilušas riepas ir bīstamas, tāpēc ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka minimālais pieļaujamais protektora dziļums vasaras riepām ir 1,6 mm, bet ziemas riepām - 4 mm.

Kurzemes reģionā kopumā tika pārbaudīti 1253 transportlīdzekļi, no kuriem 35 gadījumos tika konstatētas neatbilstošas riepas un to vadītājiem tika noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, - no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 700 eiro.

Portāls jau informēja, ka aizvadītajā nedēļā viens no reidiem notika Liepājā, Brīvības ielā. Stundas laikā vien tika pārbaudīti vairāk nekā 20 spēkrati un vairākiem no tiem tika konstatēts, ka ziemas riepu protektora dziļums neatbilst prasībām.