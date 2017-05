Cieš satiksmes negadījumos

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | satiksmes negadījums

Piektdien, 26.maijā, ap pulksten 12.50 Valsts policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes par to, ka Grobiņas novada Medzes pagastā 1960.gadā dzimis vīrietis, vadot velosipēdu, uzbraucis automašīnai, kura bija novietota ceļa malā un kuras vadītājs mainīja automašīnas riteni, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova. Sadursmes rezultātā cieta pats velosipēdists, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Valsts policija precizē negadījuma apstākļus.

Tajā pašā dienā ap pulksten 20 Valsts policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes par to, ka Aizputē, Liepājas ielā, velosipēdistam, 1968.gadā dzimušam vīrietim, uzbraukusi automašīna un no notikuma vietas aizbēgusi, par to neziņojot Valsts policijai. Riteņbraucējs ar traumām nogādāts medicīnas iestādē. Valsts policija precizē negadījuma apstākļus.

Sestdien, 27.maijā, ap pulksten 21.40 Grobiņas novada Grobiņas pagastā 1972.gadā dzimis vīrietis, vadot mopēdu, netika galā ar tā vadību un apgāzies. Vīrietis ar traumām nogādās medicīnas iestādē. Valsts policijā par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība.

Bet ap pulksten 23 Liepājā, Dzērves ielā, kāds vīrietis konstatējis, ka viņa automašīnai "BMW" ir uzbraucis cits transportlīdzeklis un no notikuma vietas aizbraucis. Noformēts ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanas protokols.

Svētdien, 28.maijā, ap pulksten 14.20 Liepājā, Ģenerāļa Baloža un Pulkveža Brieža ielu krustojumā, notika sadursme starp autobusu "Solaris", kuru vadīja 1964.gadā dzimis vīrietis, un automašīnu "Audi A4", kuru vadīja 1946.gadā dzimusi sieviete. Vadītāja nepildīja ceļa zīmes "Dodiet ceļu" prasības. Negadījumā cieta autobusa pasažiere, 1940.gadā dzimusi sieviete, kura ar traumām nogādāta medicīnas iestādē. Valsts policijā par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība.