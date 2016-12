Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēki | sodrēji

Trešdien, 21.decembrī, pustrijos dienā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Zaķu ielu Liepājā, kur dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji, portālam pastāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka sodrēji deg 0,2 m2 platībā vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā. Ugunsgrēks tika likvidēts pusstundas laikā, cilvēki nav cietuši un iedzīvotāju evakuācija no ēkas nebija nepieciešama.

Bet pusdeviņos šīs dienas vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Grobiņas novada Medzes pagastu, kur arī dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā deg sodrēji 2 m2 platībā. Ugunsgrēks likvidēts pulksten 21.27.

“Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt, vai mājas krāšņu un pavardu dūmkalnāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem,” uzsver VUGD pārstāve.