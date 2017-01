Gūst traumas uz slidenām ietvēm

Atslēgvārdi policijas informācija | slidenas ietves | traumas

Vakar Valsts policijā saņemta telefoniska informācija no medicīnas iestādes par to, ka, divi cilvēki krituši uz slidenas ietves, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova: “Viens no tiem bijis alkohola reibumā, bet otrs guvis plaukstas lūzumu.”

1962.gadā dzimis vīrietis Liepājā, Kapsēdes ielā, krītot zaudējis samaņu.

Savukārt ap pulksten 21 Kārļa Zāles laukumā pie veikala kritusi 1947.gadā dzimusi sieviete. Kritiena rezultātā sieviete traumējusi plaukstu.