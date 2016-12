Kārtējo reizi deg sodrēji

Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēki | sodrēji

Otrdien, 27.decembrī, neilgi pēc deviņiem no rīta ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Aldaru ielu Liepājā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 2 m2 platībā, portālam pastāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Ugunsnelaime likvidēta tikai pēc aptuveni trīs stundām – ap pulksten 12.

“Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem,” atgādina Anete Strazdiņa.

Aizvadītajā diennaktī VUGD Kurzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu.

Savukārt visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 44 izsaukumus – 16 uz ugunsgrēku dzēšanu un 25 uz glābšanas darbiem, bet trīs no izsaukumiem bija maldinājumi.