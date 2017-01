Kunga dūšā – gan pilsētā, gan novados

Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | dzērājšoferi | satiksmes negadījumi

Aizvadītās nedēļas nogalē kunga dūšā pie stūres braucēji sēdušies gan Liepājā, gan novados, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

14.janvārī ap pussešiem no rīta Liepājā 1987.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi A4” pa 14.novembra bulvāri virzienā no Pulvera ielas puses uz Grīzupes ielas pusi, nobrauca no ceļa un uzbrauca šķērslim. Vīrietis automašīnu vadījis, būdams alkohola reibumā - viņa izelpā konstatētas 1,63 promiles alkohola. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Tajā pašā dienā ap pulksten 11.30 Aizputes pagastā 1975.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi 80”, atrodoties 0,61 promiļu reibumā.

Pēc stundas Aizputes novada Kalvenes pagastā pa autoceļu Aizpute-Kalvene 1951.gadā dzimis vīrietis vadīja traktoru, atrodoties 0,85 promiļu skurbulī.

Tajā pašā laikā Aizputes novada Cīravas pagastā 1989.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “SAAB” bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un atrodoties alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatētas 0,89 promiles alkohola.

Visiem vīriešiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Bet 15.janvārī aptuveni stundu pēc pusnakts Liepājā, Slimnīcas ielā, 1983.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Opel Tigra”, būdams 2,41 promiļu reibumā. Policijā par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība.