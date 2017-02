Lērums zādzību no tirdzniecības objektiem

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | zādzība

Piektdien, 10.februārī, ap pulksten 17 Grobiņā, Lielās ielas degvielas uzpildes stacijā automašīnai "Opel" tika uzpildīta degviela, aptuveni 50 litri, un transportlīdzekļa vadītājs, nesamaksājot, aizbraucis, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Vēl tajā pašā dienā ap pulksten 14 Liepājā no Zemnieku ielas veikala 1972.gadā dzimis vīrietis centās iznest no preci, par to nesamaksājot 10 eiro.

Ap pulksten 18 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Jūras ielā, 1968.gadā dzimis vīrietis mēģināja iznest preci aptuveni 13 eiro vērtībā, par to nesamaksājot.

Ap pulksten 20 Liepājā, Klaipēdas ielā, 1982.gadā dzimis vīrietis no veikala centās iznest preci aptuveni 20 eiro vērtībā, par to nesamaksājot.

Visos gadījumos prece atgūta un atdota veikalam.

Sestdien, 11.februārī, ap pulksten 21.30 Liepājā, Ziemeļu ielā, no veikala 2001.gadā dzimusi jauniete centās iznest preci, par to nesamaksājot aptuveni 10 eiro. Prece nebojāta atdota veikalam.

Svētdien, 12.februārī, ap pulksten 10 Liepājā, Baznīcas ielas veikalā 1968.gadā dzimis vīrietis centās nozagt divas pudeles dzirkstošo vīnu aptuveni 4 eiro vērtībā. Policijā par notikušo ir ierosināts kriminālprocess.

Bet ap pulksten 10.45 Liepājā, Cukura ielas veikalā apsardzes darbinieks aizturēja 1980.gadā dzimušu vīrieti, kurš mēģināja iznest no veikala preci, par to nesamaksājot aptuveni 20 eiro. Prece atgūta un atdota veikalam.