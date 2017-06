Lietu par Egila Kuļikauska slepkavību turpinās skatīt jūlijā

Atslēgvārdi Egils Kuļikausks | slepkavība | tiesa

Krimināllietu par jaunieša slepkavību un līķa dedzināšanu Liepājā tiesa turpinās skatīt 11.jūlijā plkst.10.30, aģentūra LETA uzzināja Liepājas tiesā.

Slēgtā tiesas sēdē paredzēts turpināt liecinieku nopratināšanu.

Liepājas tiesa lietas skatīšanu sāka maijā. Pēc lietas dalībnieku lūguma krimināllietu nolemts skatīt slēgtā tiesas sēdē, tādēļ plaša informācija par lietas iztiesāšanas gaitu netiek sniegta.

Maksimālais sods, ko var piespriest diviem nepilngadīgajiem jauniešiem par sava vienaudža slepkavību un līķa dedzināšanu Liepājā, ir brīvības atņemšana līdz 12 gadiem, aģentūru LETA informēja prokurore Inta Radkeviča.

Lai gan viens no apsūdzības pantiem par slepkavību pastiprinošos apstākļos paredz sodīt ar brīvības atņemšanu no 10 līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījumu, šajā gadījumā abi apsūdzētie ir nepilngadīgi, līdz ar to attiecībā uz viņiem šādu soda mēru nevar piemērot, skaidroja prokurore. Saskaņā ar Krimināllikuma 65.pantu, maksimālais sods, ko personai var piemērot par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ir 10 gadi, bet par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaitītais brīvības atņemšanas sodu kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 12 gadus. To, kādu sodu varētu prasīt abiem apsūdzētājiem, prokurore pašlaik nekomentēja.

Portāls jau ziņoja, ka nogalinātā jaunieša vecāki pieteikuši arī morālā un materiālā kaitējuma kompensācijas prasības - 50 000 eiro katrs. Prokurore apsūdzētajiem nolasījusi apsūdzību, ko viens atzinis pilnībā, bet otrs - nē.

Kā ziņots, pagājušā gada 5.oktobrī Liepājā, Atmodas bulvārī, meža masīvā tika atrasts apdedzis vīrieša līķis. Noskaidrots, ka mirušais ir 2000.gadā dzimis jaunietis, kurš iepriekš tika pieteikts kā bezvēsts pazudis. Policijā par notikušo tika sākts kriminālprocess, un 8.oktobrī aizdomās par slepkavību aizturēti 1999. un 2000.gadā dzimuši jaunieši. Tiesa viņiem piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu, kas ir spēkā līdz šim.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka visi trīs jaunieši bijuši savstarpēji pazīstami un uzturējuši draudzīgas attiecības, kā arī bieži izvēlējušies laiku pavadīt Karostā. Arī liktenīgajā dienā jaunieši turpat atpūtušies un lietojuši alkoholu. Kopīgas pasēdēšanas laikā starp jauniešiem izcēlies konflikts, kura laikā izskanējuši aizskaroši izteicieni.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2000.gadā dzimušais jaunietis ticis žņaugts un sists, līdz iestājusies viņa nāve. Pēc tam jaunieši centušies slēpt nozieguma pēdas, izģērbjot un sadedzinot līķi, drēbes un mantas. Kā izmeklēšanā noskaidrojusi policija, slepkavība notikusi konflikta rezultātā un mantkārīgos nolūkos. 1999.gadā dzimušais jaunietis paņēmis mirušā telefonu, kas pēc tam ticis pārdots, tāpēc šim jaunietim inkriminēta arī apsūdzība par zādzību.

Aizdomās turētie tiks saukti pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 117.panta 5., 10. un 12.punkta - par slepkavību, ja pēc tās izdarīta līķa apgānīšana, ja tā izdarīta personu grupā un ja noslepkavots nepilngadīgais. Tāpat viņi tiks saukti pie kriminālatbildības arī par svešas mantas tīšu iznīcināšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu.