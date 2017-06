Lūdz palīdzību bezvēsts pazuduša vīrieša meklēšanā

Atslēgvārdi policija lūdz palīdzēt | policija meklē

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas lūdz palīdzību bezvēsts pazudušā Viktora Buravova, dzimuša 1971.gadā, meklēšanā, informē VP KRP vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policijā šajā mēnesī saņemts iesniegums no vīrieša radinieka par to, ka viņš no marta nav sniedzis par sevi informāciju. Vīrietim nav noteiktas dzīvesvietas, taču viņš uzturējies Liepājā un ik pa laikam radinieku apciemojis.

Vīrieša pazīmes – augums 175 cm, normālas miesas uzbūves, īss matu griezums, gaiši brūna matu krāsa, acis pelēkzilas. Vīrietim bijis lauzts deguns un rokas klātas ar rētām. Vīrietim uz kreisās rokas un pleca ir tetovējums.

Ja ir informācija par vīrieša iespējamām atrašanās vai uzturēšanās vietām, lūgums par to informēt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas pa tālr. 63404670 vai 110.