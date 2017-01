No koka atbrīvo šoseju

Atslēgvārdi vugd | glābšanas darbi

Trešdien, 4.janvārī, ap pusseptiņiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Rucavas novadu, kur uz autoceļa A11 Liepāja – Klaipēda bija nokritis koks, portālam pastāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

“Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un atbrīvoja ceļa braucamo daļu,” viņa stāsta.

Aizvadītajā diennaktī VUGD Kurzemes reģiona brigāde saņēma 8 izsaukumus - 3 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu, 4 uz glābšanas darbiem, bet 1 no izsaukumiem bija maldinājums.

Savukārt visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 47 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu un 29 uz glābšanas darbiem, bet 5 no izsaukumiem bija maldinājumi.

VUGD pārstāve atgādina: “Šogad ugunsdzēsēji glābēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.”