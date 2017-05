Nodara miesas bojājumus

Atslēgvārdi policijas informācija | miesas bojājumi | traumas

29.aprīlī ap trijiem naktī Liepājā, Stūrmaņu ielas viesnīcā, kādam vīrietim izcēlās konflikts ar nepazīstamu personu, kura laikā viņam tika nodarīti miesas bojājumi, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Vīrietis nogādāts medicīnas iestādē.

Pēc pusotras stundas Liepājā, pie atpūtas vietas Baznīcas ielā, kādai sievietei miesas bojājumus nodarīja mazpazīstama persona, kā arī sabojāja viņai piederošo mobilo telefonu.

Savukārt 30.aprīļa rītā Valsts policijā saņemta informācija no ārstniecības iestādes par to, ka ap septiņiem no rīta Liepājā, Dzirnavu ielā, nezināma persona nodarīja miesas bojājumus 1983.gadā dzimušam vīrietim, kurš pēc tam nogādāts medicīnas iestādē.

Valsts policija precizē notikušā apstākļus.