Nozog velosipēdus, makus, telefonu, automašīnu

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | zādzība

Piektdien, 19.maijā, ap pulksten 16.30 Liepājā, Zemnieku ielā, pie veikala vīrietis konstatējis, ka ir nozagts viņam piederošais velosipēds sudrabotā krāsā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Savukārt 20.maijā ap pulksten 21.40 Liepājā, Spīķera ielā, kāds vīrietis pamanījis, ka no aizslēgtas mājas ir pazudis velosipēds sarkanā krāsā un urbjmašīna. Valsts policija precizē zādzības apstākļus.

Vēl 20.maijā Valsts policijā saņemts iesniegums par to, ka Dzirnavu ielā pie atpūtas vietas kādai sievietei no rokassomiņas ir izzagts maks, savukārt autobusa pieturā Palangas ielā pēc brauciena ar sabiedrisko transportu, kāds vīrietis konstatējis, ka no virsjakas ir pazudis maks.

21.maijā ap pulksten 18.10 Priekulē, Raiņa ielā, pie autobusa pieturas kādam jaunietim nenoskaidrots vīrietis izrāvis no rokām mobilo telefonu un aizbēdzis. Valsts policija precizē notikušā apstākļus, noskaidrojot vīrieša pazīmes.

Vēl tajā dienā ap pulksten 21 Durbes pagastā konstatēts, ka nozagta pie vēja ģeneratora novietota automašīna "Volkswagen Golf". Automašīna tur atradusies ilgstoši un nebija tādā kārtībā, lai ar to varētu piedalīties ceļu satiksmē.