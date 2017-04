Papildināts – Aiztur no avārijas vietas aizbēgušu dzērājšoferi

Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | dzērājšoferi | satiksmes negadījumi

26.aprīlī stundu pirms pusnakts pie Eduarda Tisē ielā patrulējošiem Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem vērsās divas personas un norādīja, ka pirms brīža Vaiņodes ielā esošā stāvlaukumā kāda persona ar transportlīdzekli esot izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu ar stāvēšanai novietotu automašīnu un aizbraukusi no notikuma vietas, portālam pastāstīja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

“Nekavējoties apsekojot tuvāko apkārtni, aprakstam atbilstošā automašīna tika ievērota Eduarda Tisē ielā un automašīnā atradās viena persona, kura sēdēja vadītāja vietā,” klāsta policijas pārstāvis.

Un turpina: “Veicot pārrunas ar personu, kura atradās automašīnā, tika konstatēts, ka persona atrodas alkohola reibuma stāvoklī, jo tās izelpā bija jūtama specifiska alkohola smaka.”

Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas (VP) darbinieki un 1982.gadā dzimušais autovadītājs nodots VP darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova portālam precizēja, ka negadījumu dzērājšoferis izraisījis stāvlaukumā pie ēkas Vaiņodes ielā.

“1982.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Hyundai”, uzbrauca stāvēšanai novietotai automašīnai “Volkswagen Passat” un aizbrauca no negadījuma vietas uz savu dzīvesvietu,” viņa stāsta.

Pēc negadījuma konstatēts, ka vīrietis ir alkohola reibumā. Viņa izelpā konstatētas 2,26 promiles alkohola. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

“Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu, par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas. Savukārt par alkoholisko dzērienu vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem,” skaidro Madara Šeršņova.

Un piebilst, ka kopumā aizvadītā diennakts pagājusi mierīgi: “Reģistrēti 4 ceļu satiksmes negadījumi – divos gadījumos notika sadursme ar meža dzīvnieku ārpus pilsētas un vienā negadījumā tika konstatēts, ka ir uzbraukts stāvošam transportlīdzeklim, taču iesniedzējs policijā vērsās informācijas nolūkā. Negadījumos cietušie nav.”