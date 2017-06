Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēki | ezerkrasts | Reiņu meža iela

Ne vienam vien liepājniekam 13.jūnijā pēc deviņiem vakarā radās jautājums: kas pilsētā atgadījies? Jo pa Ganību ielu pilsētas dienvidu robežas virzienā, sirēnām kaucot un bākugunīm mirgojot, aiztraucās trīs ugunsdzēsēju glābēju operatīvās mašīnas, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto. Pēc brīža aiztraucās vēl divas glābēju ekipāžas.

Kā portālam pastāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, ugunsdzēsēji glābēji pulksten 21.11 saņēma izsaukumu uz Reiņu meža ielu. Zvanītājs ziņoja, ka ugunsgrēks izcēlies dzīvojamā mājā.

Kad glābēji ieradās izsaukuma vietā, viņi konstatēja, ka paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks izcēlies piecstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā. Palīgtelpā dega sadzīves mantas 6 m2 platībā, kā rezultātā mājas kāpņu telpā bija radies spēcīgs piedūmojums.

Nelaimes vietā strādāja 18 ugunsdzēsēji glābēji. Piecas glābēju ekipāžas – četras autocisternas un vienas autokāpnes. Kā arī notikuma vietā dežurēja mediķi.

No ugunsgrēka tika izglābts apmēram 40 gadus vecs vīrietis, kurš no ēkas evakuēts ar elpošanas maskas palīdzību. Līdztekus no ēkas tika evakuēti 10 cilvēki, bet vēl 12 cilvēki evakuējušies pirms VUGD ierašanās.

Pulksten 21.48 ugunsnelaime bija lokalizēta. Bet pulksten 22.06 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks bija likvidēts.

Ugunsdzēsēji atzīst, ka glābšanas darbus apgrūtināja tas, ka notikuma vietā nebija iespējams piebraukt ar autokāpnēm - automašīnas ēkas pagalmā bija izvietotas tā, ka ugunsdzēsēju glābēju transportam nebija iespējams piekļūt pie ēkas.

VUGD nereti sastopas ar gadījumiem, kad, steidzoties uz izsaukumiem, automašīnas dzīvojamo māju rajonos ir novietotas tā, ka ugunsdzēsēji glābēji nevar nokļūt līdz notikuma vietai un palīdzēt nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem – šajā gadījumā ēkas iedzīvotāji tika evakuēti izmantojot kāpņu telpu, bet citos gadījumos tas varētu būt neiespējami, atzīst glābēji.

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas komandieris Romāns Andrijauskas aicina namu apsaimniekotājus un ēku īpašniekus izvērtēt iespēju pie namiem izvietot zīmes, kas domātas, lai nodrošinātu apstāšanās un stāvēšanas vietu ugunsdzēsības transportam, kā arī labiekārtot daudzdzīvokļu namu pagalmu stāvvietas, lai iedzīvotāji automašīnas varētu novietot tā, lai netraucētu operatīvajam transportam.

Jāpiebilst, ka kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD Kurzemes reģiona brigāde saņēma divus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēka dzēšanu un vienu uz glābšanas darbiem.

Savukārt visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 33 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet trīs no izsaukumiem bija maldinājumi.