Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēki | Ventspils iela | rotaļu laukums

Portālā vērsās lasītāja, kura stāstīja, ka piektdienas, 2.jūnija, vakarā cauri Jaunliepājai ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signāliem traukušās ne vien vairākas ugunsdzēsēju glābēju ekipāžas, bet arī Valsts policijas operatīvais transports. Kundze bija satraukusies: vai tik nav atgadījies kas patiesi traģisks?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa portālam pastāstīja, ka 2.jūnijā pulksten 18.45 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Stārķu ielu.

Ja sākotnējā informācija vēstīja, ka ugunsnelaime bija izcēlusies Ventspils ielas publiskajā dārzā esošajā bērnu rotaļu laukumā, tad vēlāk noskaidrojās, ka ieviesusies kļūme. Bijusi aizdegusies rotaļu mājiņa bērnudārza teritorijā Stārķu ielā 18.

A.Strazdiņa teic, ka ugunsnelaime likvidēta pusstundas laikā. Tomēr skādi liesmas nodarījušas – rotaļu mājiņa nodegusi 10 kvadrātmetru platībā.

Cilvēki, par laimi, nav cietuši. Taujāta par iespējamajiem aizdegšanās iemesliem, vai notikušais neizskatās pēc ļaunprātības, A.Strazdiņa portālam to ne apstiprināja, ne arī noliedza. Viņa norādīja, ka tos skaidros Valsts policija.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova portālam apstiprināja, ka Valsts policijā 2.jūnijā pulksten 18.45 saņemta informācija, ka Liepājā, Stārķu ielas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, ir aizdedzināta nojume.

“Aculiecinieks, kurš notikumu redzēja no blakus esošās daudzstāvu mājas loga, Valsts policijai pastāstīja, nojumē atradās vairāki zēni, taču pēc ugunsgrēka sākšanās, tie aizgājuši prom,” stāsta M.Šeršņova.

Un turpina: “Brīdī, kad notikuma vietā strādāja operatīvie dienesti, zēni tomēr atgriezās. Tā kā liecinieks bija devis zēnu aprakstu Valsts policijas amatpersonām, likumsargs piegāja pie jauniešiem, kuri neliedzās un atzinās notikušajā.”

Jaunieši Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonām pastāstīja, ka viņiem ir sācies brīvlaiks, nav bijis ko darīt un ir gājuši uz parku caur šo teritoriju un iegājuši nojumē. Pa ceļam viņi bija atraduši šķiltavas un viens no jauniešiem izdomāja no jumta noplūkt salmus, aizdedzināt un nomest zemē – esot vēlējies redzēt, kā deg. Otrs zēns, to redzēdams, palūdzis viņam šķiltavas, taču salmus nav noplūcis un, nepadomājot par sekām, aizdedzinājis uz jumta esošos salmus, kas arī bija ugunsgrēka izcelšanās iemesls.

Zēni gribējuši ugunsgrēku nodzēst, taču aiz bailēm to nedarīja un devās prom. Ziņkārības mākti, viņi tomēr atnākuši atpakaļ un sastapa Valsts policijas amatpersonu, kurš viņus uzrunāja. Zēni visā atzinās un nebija domājuši, ka viņu rīcībai būs šādas sekas.

Likumsargi notikušo ir pārrunājuši ar zēnu vecākiem un viņiem ir ieteikts šo jautājumu risināt un par zaudējumu atlīdzināšanu runāt ar iestādes vadītāju.

Valsts policija lūdz vecākus pārrunāt ar bērniem ar drošību saistītos jautājumus lai netiktu radīti apdraudējumi ne pašiem, ne arī citiem un citu mantai Lūgums apdomāt arī to, kā un cik lietderīgi bērni pavada brīvo laiku.

“Par laimi, negadījumā neviens nav cietis,” tā M.Šeršņova, kura piebilst: “Minētie jaunieši iepriekš nav nonākuši policijas redzeslokā.”