Portālā vērsušies vairāki lasītāji, kuri vēsta, ka aizvadītās nedēļas nogalē Raiņa ielā noticis satiksmes negadījums, kurā satiksmes autobuss notriecis cilvēku.

Savukārt Sindija Laimiņa sociālajos tīklos raksta, ka negadījums noticis 13.janvārī ap pusseptiņiem vakarā pie degvielas uzpildes stacijas "Neste Liepāja" Raiņa ielā 2.

“Saskāros ar cilvēku vienaldzību,” viņa raksta: “Braucu un manā priekšā aina: cilvēks guļ ielas vidū asinīs, slapjumā, aukstumā. Notikusi avārija, diemžēl, gājējs šķērsojis neatļautā vietā ielu. Pēc skata viss liecina, ka notikusi sadursme ar sabiedrisko autobusu (JZ-6913). Braucot garām, mani izbrīnīja tas, ka pasažieri sēž autobusā ar autobusa vadītāju un necenšas sniegt palīdzību cietušajam. Nebija vietas, kur man apstāties, tādēļ nogriezos šķērsielā, lai varu mēģināt palīdzēt cietušajam.”

“Aizskrēju pie autobusa vadītāja un jautāju, vai “ātrie” izsaukti un vajag pirmās palīdzības aptieciņu, lai censtos cietušajam palīdzēt, apsegt, lai nezaudē siltumu un lai seja nav peļķē. Uz ko vadītājs tik runāja pa telefonu privātu sarunu, kur stāstīja, ka cietušais pats vainīgs... Tad es uzstājīgā balsī pieprasīju, lai pasaka, kur vismaz stāv, pati to izdarīšu uz ko autobusa vadītājs man atbildēja: "Tāpat viņš esot beigts, vai es neredzot to asins peļķi, kurā cietušais guļ", es uzstāju, ka jāmēģina palīdzēt, jo nav medicīnas speciālists, kurš to var konstatēt, uz ko viņš man atbildēja: "Tad velc nost savu jaku un apsedz, ja vajag". Vadītājs mani ar varu vēlējās izstumt, no autobusa, ieteicu to nedarīt, uz ko viņš man atbildēja, ka autobusā pirmās palīdzības aptieciņa neesot!”

“Garām brauc policijas mašīna, kura apstājās un bija jau izsaukusi ātro palīdzību, tikai tad autobusa šoferis pārtrauca runāt pa telefonu. Un sāka kustēties. Tad jau arī bija paspējis atbraukt Liepājas autobusu parka direktors, kurš atrunājās, ka autobusu vadītājs esot šoka stāvoklī,” sieviete pauž neizpratni.

Un turpina: “Es, protams, saprotu vadītāju, bet kur paliek cilvēciskums? Jautājums arī Liepājas autobusu parka direktoram, kādēļ nav aprīkots sabiedriskais autobuss? Vai mēs varam justies droši sabiedrībā?”

Pēc sievietes rakstītā: “Cietušais izrādījās dzīvs un ceru, ka atveseļosies, spēs izdzīvot no traumām.”

Kā portālam apstiprināja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova, negadījums notika 13.janvārī ap pulksten 18.30 Liepājā, Raiņa ielā 9: “Satiksmes autobuss uzbraucis 1939.gadā dzimušam vīrietim.”

Policijas rīcībā esošā informācija vēsta, ka vīrietis ar traumām nogādāts medicīnas iestādē.

Policija pagaidām nekonkretizē negadījuma iemeslu, taču, kā norādīja Madara Šeršņova: “Policijā par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība un notiek ceļu satiksmes negadījuma apstākļu noskaidrošana.”

Kā portālu informēja AS "Liepājas Autobusu parks" izpilddirektors Māris Ārbergs, pēc piektdien, 13.janvārī, Raiņa ielā notikušā negadījuma, kur AS "Liepājas Autobusu parks" (LAP) autobuss nokļuva satiksmes negadījumā un kur cieta gājējs, LAP par notikušo uzsākta dienesta izmeklēšana.

“Šobrīd sadarbojamies ar slimnīcu, cenšoties noskaidrot cietušā stāvokli,” skaidro Māris Ārbergs: “Tikko būs iespējams, LAP tiks lemts par konkrēta atbalsta sniegšanas nepieciešamību un iespējām cietušajam.”

Māris Ārbergs Liepājas Autobusu parka vārdā izsaka dziļu nožēlu cietušajam par notikušo, un novēlu cietušajam drīzu atveseļošanos.

Vēl šajā dienā satiksmes negadījums notika Rīgas ielā. 13.janvārī ap pulksten 12 Rīgas ielā 3, vadot automašīnu “Hyundai Trayet”, 1947.gadā dzimis vīrietis uzbrauca gājējam - 1962.gadā dzimušam vīrietim, kurš izgāja uz ceļa braucamās daļas no tramvaja aizsega un mēģināja šķērsot brauktuvi tam neparedzētā vietā.

Gājējs ar dažādām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Par notikušo noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Bet pulksten 17.30 šajā pašā dienā Virgas pagasta Paplakā 1987.gadā dzimis vīrietis uzbrauca gājējai - 2003.gadā dzimušai jaunietei, kura guva labā apakšstilba sasitumus. Noformēts ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanas protokols.