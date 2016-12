Policija saņem sūdzības par vēja radītiem zaudējumiem

Atslēgvārdi policijas informācija | vētra | bojājumi

Pagājusī diennakts no policijas redzes leņķa mūspusē pagājusi mierīgi, taču policija turpina saņemt sūdzības par vēja radītiem bojājumiem, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

“Reģistrēti divi vēja radītie postījumi,” viņa klāsta. Bez negadījuma 27.decembrī ap pēc desmitiem no rīta, kad Liepājā, Zemnieku un Parka ielas krustojumā, krītot vējā nolūzušam zara, tika sabojāts automašīnas “Toyota” priekšējais vējstikls un motora pārsegs, pulksten 11.40 tajā pašā dienā policijā saņemta informācija no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka Liepājā, Jāņa ielā, uz automašīnas “Volkswagen Passat” uzkritis koka zars.

Par laimi, nevienā no negadījumiem cilvēki nav cietuši, vēsta policijas rīcībā esošā informācija.