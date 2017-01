Siro ļaundari

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

Laika posmā no 27.līdz 30.janvārim Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī reģistrētas vairākas zādzības no tirdzniecības objektiem, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

27.janvārī ap vieniem dienā Liepājā, veikalā Meža ielā, 1970.gadā dzimis vīrietis iznesa no veikala preci, par to nesamaksājot.

Stundu vēlāk veikalā Jūras ielā aizturēts 13 gadus jauns zēns, kurš centās iznest preci, par to nesamaksājot.

Savukārt vēl pēc stundas veikalā Dzelzceļnieku ielā 1991.gadā dzimis vīrietis iznesa preci, par to nesamaksājot.

“Visos minētajos gadījumos preces nebojātas atdotas veikalam,” skaidro policijas pārstāve.

Un turpina: “Bet pulksten 17.40 Liepājā, Jūras ielā, 1967.gadā dzimis vīrietis no veikala iznesa preci, par to nesamaksājot aptuveni 4 eiro. 28.janvārī ap pusvieniem dienā Lielās ielas veikalā aizturēts 1987.gadā dzimis vīrietis, kurš no veikala nozadzis preci 68 eiro vērtībā.”

Prece atgūta un atdota veikalam.

Bet Priekules novada Virgas pagastā 28.janvārī ap pulksten 11 kāds vīrietis konstatēja, ka, iekļūstot caur logu, ir nozagtas dažādas mantas.

Savukārt Grobiņā, Kalēju ielā, kāds vīrietis konstatēja, ka ir uzlauzta viena garāža, taču otrai ir sabojāta piekaramā atslēga, kopā radot 40 eiro lielus materiālos zaudējumus.

Abos gadījumos policijā par notikušo ir ierosināti kriminālprocesi.