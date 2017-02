Atslēgvārdi tirdzniecības kanāls | zvejas kuģis | nogrimst

Portāls šorīt, 15.februārī, ap deviņiem no rīta saņēma informāciju, ka Liepājas ostā nogrimis kuģis. Notikuma vietā portāls noskaidroja, ka šorīt no rīta pēkšņi un ļoti strauji nogrimis zvejas kuģis “Vētra”. Tirdzniecības kanāla krastā, netālu no Jūras spēku piestātnes, no ūdens ārā ir tikai pāris pīķi, ar ko iezīmē tīklu atrašanās vietas, bet ūdenī redzama daļa kuģa.

Kā portāls uzzināja Liepājas ostā, ap astoņiem no rīta konstatēts, ka zvejas kuģis ir sasvēries uz vieniem sāniem un tajā ieplūst ūdens. Kuģa īpašnieks nekavējoties sazinājies ar Ostas dienestu un lūdzis atsūtīt tehniku, kas no kuģa atsūknētu tajā ieplūdušo ūdeni, bet, kamēr tehnika ieradusies notikuma vietā, kuģis jau bija pilnībā nogrimis.

Pulksten 8.22 uz Veco ostmalu, kur notiek arī degvielas un eļļas noplūde, izsaukumu saņēma arī VUGD, portālam pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Kā portālam pastāstīja notikuma vietā sastaptais VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas komandieris Romāns Andrijauskas, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka kanālā no zvejas kuģa noplūdis ne pārāk liels daudzums tehnisko šķidrumu. Piesārņojums pa ūdens virsmu izplatījies aptuveni 100 kvadrātmetru platībā.

Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties piesārņojumu norobežoja vispirms ar norobežojošajām bonām, lai piesārņojums neturpinātu izplatīties, bet tad – ar absorbējošajām bonām.

Reģionālās vides pārvaldes speciālisti, kuri arī bija ieradušies notikuma vietā, atzina, ka videi pagaidām kaitējums nav nodarīts, jo piesārņojums nav liels, turklāt ugunsdzēsēji glābēji ierobežojuši piesārņojuma izplatīšanos un esošais piesārņojums ar absorbējošajām bonām tiks savākts.

Portāls notikuma vietā noskaidroja, ka zvejas kuģis “Vētra” pieder SIA “Express Cargo”. Uzņēmuma pārstāvis pastāstīja, ka vēl iepriekšējā dienā – otrdien, 14.februārī, kuģis darbināts un tas bijis tehniskā kārtībā. Arī kuģa saimniekiem notikušais ir nepatīkams pārsteigums.

Uzņēmuma pārstāvji skaidroja, ka kuģa degvielas tilpnē ir aptuveni 30 līdz 40 litri dīzeļdegvielas.

Par laimi, neviens cilvēks uz kuģa nav atradies. Un tā saimnieki pieļauj, ka, visticamāk, sūce kuģa korpusā, kas ir no salīdzinoši plāna alumīnija, varētu būt radusies no ledus. Savukārt straumes, kas naktī nesušas ūdeni no jūras puses, ielauzušās kuģa tilpnē un tādēļ kuģis nogrimis.

Zvejas kuģa saimnieki patlaban meklē ūdenslīdēju stropētāju, kurš piekabinātu nogrimušo kuģi krānam, kā arī celtni kuģa izcelšanai no ūdens.