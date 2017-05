Ugunsdzēsējiem glābējiem brīvdienas bijušas ļoti saspringtas

Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēks

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsējiem glābējiem mūspusē darba nav trūcis.

Kā informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, piektdien ap pulksten 13 saņemts izsaukums uz Ventspils ielu Liepājā, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, no daudzdzīvokļu ēkas balkona nākuši dūmi. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī radies spēcīgs piedūmojums no virtuvē piedeguša ēdiena. Glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba aptuveni 67 gadus vecu vīrieti, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem.

Sestdien ap pulksten 15.40 saņemts izsaukums uz Priekules novada Virgas pagastu, kur dega vieglā automašīna 0,5 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās un, mēģinot nodzēst ugunsgrēku saviem spēkiem, cieta apmēram 34 gadus vecs vīrietis, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Svētdien ap pulksten 16.20 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Friča Brīvzemnieka ielu Liepājā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg ēkas pirmā stāva durvis un ārsiena 10 kvadrātmetru platībā. Ap pulksten 17.05 ugunsgrēks likvidēts.

Naktī uz pirmdienu ap pulksten 2 saņemts izsaukums uz Atmodas bulvāri Liepājā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu ēkā. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg neapsaimniekotas ēkas jumts 25 kvadrātmetru platībā. Ap pulksten 4.55 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajās trīs diennaktīs Kurzemē reģistrēti seši kūlas ugunsgrēki. Platības ziņā lielākais bija izcēlies Lībiešu ielā Liepājā, kur pērnā gada zāle dega 0,6 hektāru platībā.

Vēl šajās dienās ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kur bija piededzis ēdiens Dārza ielā Liepājā un dega atkritumi Kungu ielā Liepājā.