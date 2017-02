Atslēgvārdi policijas informācija | satiksmes negadījumi | reibums

Pirmdien, 13.februārī, ap pusdeviņiem vakarā Liepājā 1963.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Peugeot” pa Mežmalas ielu virzienā no Ģ.Baloža ielas uz Viršu ielu un pie krustojuma ar Silu ielu uzbrauca uz gājēju ietves uz aizķēra 9 gadus jaunu meiteni un aizbrauca no notikuma vietas, par to neziņojot policijai, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Negadījumā cietušo nav, bet pēc ceļu satiksmes negadījuma vīrieša izelpā konstatēts 2,53 promiles alkohola, turpina policijas pārstāve.

Vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Atgādināsim, ka par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.