Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | zādzība

Trešdien, 1.februārī, ap pulksten 7 Liepājā, Zvejnieku alejā, kāda sieviete konstatējusi, ka ir uzlauzts pagrabs un no tā nozagts velosipēds un celtniecības instrumenti, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova. Policijā par notikušo ir ierosināts kriminālprocess.

Pagājušajā diennaktī Valsts policijā saņemta informācija par divas zādzībām no tirdzniecības objektiem. Viena no tām notikusi ap pulksten 13 Kungu ielā, kur 1997.gadā dzimis jaunietis nozaga preci par 16 eiro. Otrā zādzība notikusi ap pulksten 14 Brīvības ielā, kur 1987.gadā dzimis vīrietis nozaga preci par to nesamaksājot aptuveni 160 eiro. Prece atdota veikalam.