Valsts policija ir pabeigusi vairāku kriminālprocesu izmeklēšanu

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | zādzība | brauc dzērumā | brauc bez tiesībām

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļa laika posmā no 20. līdz 26.aprīlim ir pabeigusi 19 kriminālprocesu izmeklēšanu un nosūtījusi tos prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Kā informē VP KRP vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova, no šiem 19 kriminālprocesiem kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodoti kriminālprocesi gan par zādzībām no tirdzniecības objektiem, gan arī par zādzībām no īpašumiem. Tāpat izmeklēšana pabeigta kriminālprocesā par miesas bojājumu nodarīšanu un transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē.

Šā gada februārī vairāki Liepājas iedzīvotāji pēc braucieniem sabiedriskajā transportā ir konstatējuši, ka tiem no kabatām un somām ir nozagti maki. Uz aizdomu pamata par zādzību veikšanu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepāja iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki aizturēja divas personas – 1981. un 1978.gadā dzimušas sievietes. Aizdomās turētās savu vainu atzinušas un izmeklēšanā noskaidrots, ka galvenokārt par upuriem tika izvēlēti vecāka gadagājuma cilvēki.

Šīs personas darbojušās roku rokā – viena novērsusi uzmanību un tikmēr otra izpaudusies roku veiklībā.

Izplatot aizdomās turēto fotogrāfijas plašsaziņas līdzekļos, atsaucās arī citi cilvēki, kuri ir cietuši no šo sieviešu pretlikumīgajām darbībām, tādējādi Valsts policijai iegūstot vairāk pierādījumu. Valsts policijā par šiem gadījumiem tika ierosināti vairāki kriminālprocesi par zādzībām. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat kriminālvajāšanas uzsākšanai tika nosūtīti seši kriminālprocesi par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, kuras noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas un ja vadītājs atrodas alkohola reibumā.

Kāds 1984.gadā dzimis vīrietis pie stūres alkohola reibumā un bez autovadītāja apliecības tika pieķerts četras reizes.

Jau informējām, ka 23.martā, 5., 6., un 7. aprīlī vīrietis vadīja transportlīdzekli, būdams alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kuras noteiktā kārtībā nav iegūtas. Otrajā reizē par notikušo Valsts policijai paziņoja kāds aculiecinieks, kurš redzēja, ka ar automašīnu “Ford Fiesta” tiek braukts pa zālāju, turklāt transportlīdzekļa aizmugurējās durvis bija atvērtas. Aculiecinieks izsauca policiju, bet, lai vīrietis no notikuma vietas neaizbrauktu, uzturēja ar viņu sarunu.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez vadītāja apliecības un alkohola reibumā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Jāpiebilst, ka pat pēc vairākkārtējas nonākšanas policijas darbinieku redzeslokā par transportlīdzekļa vadīšanu bez autovadītāja apliecības, vīrietis sazinājās ar Valsts policija amatpersonu, lai noskaidrotu vai viņš drīkst vadīt automašīnu. Lieki piebilst, ka atbilde bija noraidoša.