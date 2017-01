Aicina piedalīties projektu konkursā

Atslēgvārdi kultūras pārvalde | projektu konkurss

Lai Liepājā veicinātu jaunrades procesus un pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs, Liepājas Kultūras pārvalde piedāvā piedalīties kultūras projektu konkursā, paredzot sadalīt 40 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Konkursā var piedalīties projekti, kurus realizē Liepājā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai. Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 24. janvāra līdz 21. februārim.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu projektu īstenošanu dažādās kultūras nozarēs, kā arī starpdisciplinārus projektus.

2017. gadā projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 2017. gada 27. marta līdz 2018. gada 26. martam. Pirms iesniegt projektu, pretendenti aicināti iepazīties ar nolikumu un tā pielikumiem Liepājas Kultūras mājaslapā www.liepajaskultura.lv sadaļā "Projekti" no 24. janvāra. Piešķirtā finansējuma apjoms vienam projektam ir no 500 līdz 5000 eiro. Rezultāti būs zināmi pēc 14. marta.

Projektu pieteikumi pēc konkursa izziņošanas laikus iesniedzami, aizpildot elektronisko pieteikumu anketu Kultūras pārvaldes mājaslapā, anketas saņemamas arī pārvaldē Liepājas Latviešu biedrības nama otrajā stāvā un iesniedzamas personīgi vai sūtot pa pastu.