Atklās juveliermākslas izstādi

Atslēgvārdi mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | izglītība | izstāde

Ceturtdien, 25.maijā, pulksten 16 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) aicina uz Starptautisko Eiropas Liceju Parlamenta (PLE) juveliermākslas izstādes atklāšanas pasākumu koncertzālē “Lielais dzintars”.

LMMDV šo ceļojošo juveliermākslas izstādi Liepājā organizē jau astoto gadu. Izstādē piedalās 10 skolas no Eiropas: Itālijas, Beļģijas, Portugāles, Spānijas, Francijas, Grieķijas un Latvijas – LMMDV. Izstāde atceļojusi no Portugāles, Lisabonas skolas un no Latvijas tālāk dosies uz Beļģiju.

LMMDV ir vienīgā no Latvijas un Baltijas valstīm, kas darbojas Eiropas Liceju Parlamenta organizācijā.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu šajā izstādē pārstāv metāla izstrādājumu dizaina audzēkņi – Sabīne Lapuķe (2. kurss), Paula Šneidere (2.kurss), Raimonds Enģelis (3. kurss) un Viljams Džefersons Bricis (3.kurss).

Audzēkņi darbus PLE konkursiem un izstādēm profesionāli sagatavoja metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja Andra Garokalna un nodaļas pedagoga Edija Ābeles vadībā.

Skola no 2001. gada darbojas kā oficiāli uzņemta partnerskola Eiropas Liceju Parlamentā (Starptautiska organizācija, kurā iesaistītas juveliermākslas skolas no visas Eiropas). Šī organizācija katru gadu organizē ceļojošo juveliermākslas izstādi ar audzēkņu radītiem darbiem visās partnerskolās mācību gada laikā.

Katru gadu PLE organizē juveliermākslas konkursu jauniešiem, konferenci, izstādi. Šogad konkurss “Rotu dizains” notika Francijā, kur LMMDV audzēknis Raimonds Eņģelis ieguva 2. vietu.

2009. gadā Eiropas Liceju Parlamenta pasākums notika Liepājā, Liepājas mākslas vidusskolā. Piedaloties PLE juveliermākslas konkursos, liepājnieki ir guvuši ievērojamus rezultātus - godalgotas vietas: 1999. un 2001. gadā Kaspars Millers ieguva 1. vietu Itālijā, savukārt 2006. gadā Romāns Vilkovs 2. vietu Skotijā, 2008. gadā Ēriks Fabricius – 1. vietu Itālijā, 2009. gadā Vladislavs Zverevs 3. vietu Latvijā, savukārt 2010. gadā Jānis Bunka 2. vietu Beļģijā.

LMMDV ar PLE partnerskolām kopīgi realizē Starptatiskus projektus Erasmus+ programmā, līdz ar to audzēkņiem ir lieliskas prakses iespējas, inovatīvu tehnoloģiju apguvē profesionālai izaugsmei savā mākslas un dizaina nozarē.

Izstāde "Lielajā dzintarā" būs aplūkojama līdz 11.jūnijam.