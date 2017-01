Būs skatāma Somijas fotomākslinieka izstāde "Dāvanas pēc protokola”

Atslēgvārdi liepājas muzejs | izstāde

9. februārī pulksten 17:00 Liepājas muzejā atklās Somijas fotogrāfa Henrika Dunkera fotogrāfiju izstādi “Dāvanas pēc protokola”, portālu informēja Liepājas muzeja muzejpedagoģe Zane Goldmane.

“Dāvanas pēc protokola” ir somu mākslinieka Henrika Dunkera Latvijā veidots fotogrāfiju cikls, kas veltīts diplomātiskajām dāvanām. Šis projekts sākās, kad Henriks Dunkers saņēma uzaicinājumu veidot diplomātisko dāvanu bilžu sēriju “Orbītas” izdevumam “Talka”.

Fotogrāfijās redzamas dāvanas, kas pasniegtas valsts, oficiālo un darba vizīšu ietvaros Latvijā un ārvalstīs. Izstādes autors ar šo projektu centies uzsvērt, ka apmainīšanās ar dāvanām ir abpusējs sadarbības centienu apliecinājums, reprezentējot savu valsti un tautu.

Fotogrāfijas uzņemtas Latvijas Valsts prezidenta pilī, bet pils remonta laikā – Melngalvju namā, Saeimā un Ministru Kabinetā.

Šī jau ir otrā Liepājas muzeja sadarbība ar Henriku Dunkeru. Pirms gada Liepājas muzeja ekspozīcijā „Liepāja okupāciju režīmos” bija skatāma viņa fotogrāfiju izstāde „Studio Kapsēde”, kur autors savās fotogrāfijās bija iemūžinājis padomju laika sadzīves priekšmetus, atklājot aiz tiem paslēptos Kapsēdes iedzīvotāju personīgos stāstus.

Henrika Dunkera darbi atrodas laikmetīgās mākslas muzeja "Kiasma" kolekcijā Helsinkos, kā arī "Moderna Museet" kolekcijā Stokholmā un Somijas Fotogrāfijas muzejā. Par viņa nozīmīgākajām izstādēm var uzskatīt „If Nokia were a place” (2007) un „Hayonthe Highway” (European Photography Award, 1993).

Latvijā viņš sadarbojies ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru un Rīgas porcelāna muzeju, veidojis izstādes Rīgā un Ventspilī. Henrika Dunkera fotogrāfijas publicētas "The Independent", "The Sunday" "Telegraph", "The New York Times", "Wired", "Süddeutsche Zeitung", "Helsingin Sanomat", "Rīgas Laiks" un citos izdevumos.