Ceļā uz Deju svētkiem – Liepājā aizvadīta 29 kolektīvu skate

Atslēgvārdi tautas dejas | skate | deju svētki | olimpiskais centrs

Sestdien, 22.aprīlī, Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē norisinājās Liepājas deju apriņķa Tautas deju kolektīvu skate, pulcējot 29 kolektīvus no Liepājas pilsētas, Durbes, Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novadiem.

Savu sniegumu rādīja bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru kolektīvi. Rosība Olimpiskā centra Rožu zālē bija jau no pulksten 9 rītā, kad noritēja deju kolektīvu individuālie mēģinājumi, vēl atkārtojot un slīpējot deju soļus pirms stāties skatītāju un žūrijas priekšā.

Vēlā pēcpusdienā skates pirmajā daļā uzstājās bērnu deju kolektīvi, B, C, F grupas dejotāji (15 kolektīvi), otrajā daļā – A, E grupas dejotāji (7 kolektīvi), bet trešajā daļā – A, D grupas dejotāji (7 kolektīvi). Nereti vienu un to pašu deju skatītāji varēja vērot vairākas reizes pēc kārtas, kā, piemēram, "Lielais rits", "Pērkoņdēli", "Vanags un irbe rotājās", "Es mācēju danci vest". Bet, kā norāda organizatori, tā ir laba iespēja redzēt, kā viena kolektīva sniegums atšķiras no otra, kuram bijis interesantāks stāsts, kurš deju pasniedzis nedaudz savādāk utt.

Aizputes kultūras nama senioru deju kolektīva "Misiņš" dalībniece Rūta Drulle atzina, ka uzstājoties bijis liels uztraukums. "Ir viens otrs, kas var tā mierīgi, bet man, kā vienmēr, nesanāca,"

smaidot sacīja Drulles kundze, kura "Misiņā" dejo jau piecus gadus. "Mēs ļoti centāmies. Piedomājām, lai viss sanāktu, kā vajag." Izdejot repertuāru neesot bijis grūti. "Mums jau liekas, ka dejas šogad ir ļoti lēnas. Esam pieraduši pie straujākām. Šķiet, ka tās ir izdejot pat vieglāk. Turklāt, dejojot lēni, žūrija var redzēt katru niansīti."

Savukārt dejotājs no Grobiņas novada jauniešu deju kolektīva "Spararats" Tomass Galdiks atzina, ka skati esot gaidījis. "Gatavojāmies pusgadu un vairāk. Beidzot ir iespēja izpaust savas emocijas, spējas," priecājās puisis, stāstot, ka prasmes slīpētas intensīvā darbā. Vaicāts par šīsdienas sniegumu, Tomass atzina, ka perfekti nav sanācis, katram bijusi kāda kļūdiņa, kaut kas pietrūcis. "Bet tādēļ jau skates ir vajadzīgas," sprieda jaunietis, kurš ar tautas dejām ir saistīts jau 14 gadus. "Dejoju kopš bērnības. Aizrāva vienkārši skatoties. Man jau šķiet, ka dejošana ir tāds latviešu kults. Un es noteikti dejošanu pametīšu."

Žūrija vērtēja dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu.

Jāpaskaidro, ka, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumam "Māras zeme", no 2017.gada 3.marta līdz 12.maijam visā Latvijā notiks Deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves skates, kurās tiks noteikts koprepertuāra apguves līmenis tā sagatavošanas pirmajā posmā, kā arī deju lielkoncerta “Vēl simts gadu dejai" potenciālie dalībnieki.

Pēc skates pirmās daļas žūrijas pārstāve, Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa sacīja: "Vispirms prieks, ka dejotājiem ir iespēja dejot tik ārkārtīgi labos apstākļos. Skatuves izmērs, gaismas... Un publikai ir iespēja to visu redzēt. Šis ir pirmais posms repertuāra apguvē, un varu teikt, ka lielākā daļa ir tikusi galā ļoti pieņemami.

Ir skaidrība par pamatsoļiem, skaidrība, kā veidot zīmējumu. Var redzēt, ka vairākos kolektīvos deja ir apgūta jau tik tālu, ka sākas partnerattiecības, dejas stāsts."

Pirmo reizi, lai nokļūtu Deju svētkos, kolektīviem būs jāiziet divas skates. Tā lēmuši paši kolektīvu vadītāji, lai sasniegtu pilnīgu gatavību lielajam notikumam, ko piedzīvosim 2018.gadā. "Šī ir pirmā skate, domāju, ka, strādājot vēl veselu sezonu, nākampavasar redzēsim jau pavisam citu izpildījumu. Būs pilnīgi skaidri soļi, soļu kombinācijas. Arī sniegums no saturiskās puses būs pilnvērtīgāks." Skates nolikumā iestrādātās izmaiņas katram kolektīvam ļaus parādīt labāko sniegumu, tāpēc M.Alpa aicina dejotājus un kolektīvu vadītājus uztvert skates kā svētkus un dejot ne sacensības un punktu dēļ, bet kā devumu ceļā uz Latvijas valsts simtgades Deju svētkiem.

Deju kolektīvu skates rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un deju apriņķu virsvadītājiem.