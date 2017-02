Dejotājas pašas darina sev vainagus

Atslēgvārdi banga | dejotāji | vainagu darināšana | rokdarbi | astra dzērve

Liepājas Universitātes tautas deju kolektīva "Banga" meitenes apņēmušās pašas izgatavot sev grezno meitas rotu – vainagu. "Tas mums ir liels izaicinājums," atzīst "Bangas" vadītāja Kristīne Kārkliņa, jo darbs ir laikietilpīgs un grūts. Savu veikumu meitenes cer atrādīt jau aprīlī, kad norisināsies Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skate.

Lai saprastu, kā galvas rota veidojama, "Bangas" apņēmīgās dejotājas sākotnēji tikās ar Astru Dzērvi – vainagu izšūšanas meistari. "Vēlējāmies saprast pašu veidošanas principu," par tikšanās mērķi pastāsta bangotāja Agnese Kravcova. "Likās, ka vispirms vainagu uzšuj un tikai pēc tam veido pērlīšu rakstu, bet izrādījās pavisam savādāk. Mums parādīja, kā vainags veidojams un ar ko vispār jāsāk," atminas Agnese un pateicas meistarei par viņām veltīto laiku.

Nu ir iepirkts vajadzīgais audums un jau piegriezts, ir izdrukāti zīmējumi, ko "jāpārceļ" uz auduma, tas jāizšuj un tikai tad sekos smalkais izšūšanas darbs ar pērlītēm. "Mums ir nepieciešams izgatavot 14 vainagus. Divi būs rezervē," noteic K.Kārkliņa, un neslēpj, ka tas būs liels izaicinājums.

"Darbs ir laikietilpīgs, taču domāju, ka brīdis, kad vainags tiks uzlikt galvā, kompensēs ieguldītās stundas. Un paša darinātam tomēr ir cits svars."

Darba virsvadība uzticēta divām kolektīva dejotājām – dvīņumāsām Elīnai un Karlīnai Miknēm. Izrādās, ka vainagu darināšana māsiņām ir hobijs. Jau ir gatavi Turlavas, Abrenes, Ventas līgavas vainags, šobrīd top Bārtas vainags. Tas, ka kolektīvā ir šādas prasmīgas rokdarbnieces, arī bijis viens no pamudinājumiem izšūt grezno meitas rotu. "Tomēr ir svarīgi, ja kāds ir blakus, kurš var pateikt kas un kā jādara," uzskata kolektīva vadītāja. "Ne pie viena meistara vainagus nesūtījām, jo mēs to nevaram atļauties. Ne materiālu iegāde, bet tiešu roku darbs sastāda lielākās izmaksas, tādēļ nolēmām, ka visu darīsim paši, un meitenes tiešām ir apņēmības pilnas to paveikt," zina stāstīt K.Kārkliņa.

Līdz šim bangotājas iztikušas ar ļoti vienkāršiem spangu vainagiem. "Augstie mums nav," teic K.Kārkliņa, "taču mums ir dejas, kur ir vēlams svinīgāks izskats. Parasti šādās reizēs meitenes aizlienēja galvas rotas no citiem." K.Kārkliņa atminas, – pērn ieraudzījušas, ka deju kolektīva "Teiksma" meitenes gatavo vainagus. "Viņām gan bija vieglāki – Abrenes vainagi. Mums lielāks izaicinājums. Tā kā mums ir Talsu novada Nurmuižas tautastērpi, tad gatavojam arī Talsu vainadziņus."

Tapušos vainagus "Bangas" dejotājas cer pabeigt līdz 22.aprīlim, kad Liepājas Olimpiskajā centrā norisināsies Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skate. "Mūsu rokdarbnieces ar pieredzi teic, – ja visu dienu kārtīgi strādā, tad vainagu var pabeigt vienas nedēļas laikā. Bet, ja pa vakariem, tad aiziet mēnesis. Līdz skatei vēl brīdis ir, un ļoti ceram, ka mums izdosies," noteic K.Kārkliņa, un piebilst, ka ar savu darbošanos, iespējams, iedvesmos arī kolektīva puišus. "Jau ir izteikta vēlme pamēģināt darināt trejdekšņus, kas arī mums ir nepieciešami."

"Tas nav nekas neizdarāms. Ja agrākos laikos meitas to varēja, tad kāpēc lai mūsdienās to nevarētu," par vainagu darināšanu teic Astra Dzērve. "Skatoties uz senajiem vainagiem, šķiet, ka tie pasūtīti un darināti gan pie meistara, gan meitas darinājušas pašas."

Astra "Bangas" dejotājām novēl izdošanos: "Lai darbiņi sanāk skaisti un tādi ar kuriem gribas lepoties. Vainags ir meitas īpašā rota, to pamana pirmo, tam ir simboliska nozīme sievietes dzīvē. Man būs interesanti redzēt, kādi tie būs izdevušies."

Astras rokām tapuši dažādi Kurzemes etnogrāfiskie vainagi. "Nav jēgas turēt sveci zem pūra," viņa saka, skaidrojot, kāpēc savās zināšanās labprāt dalās ar citiem. "Jā, viens ir noklausīties un to apdomāt, bet kolīdz ķeries pie darba, tā rodas jautājumi. Un tad ir jāmeklē risinājumi, jājautā kādam vai pašam jāatrod. Mūsdienās ir liela materiālu bagātība, nopērkamas ir skaistas pērlītes, lentītes, audumi, viss ir atrodams. Galvenais šai darbā ir pacietība un uzmanība," iedrošina A.Dzērve.

Astra aicina par pamatu ņemt etnogrāfisko materiālu un atdarināt ar izpratni un lielu pietāti. "Ar jaunradi nodarboties nevajadzētu, bet sekot tam, kādi paraugi atrodami, piemēram, muzejos un citos etnogrāfiskajos materiālos."