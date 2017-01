Fotostāsts par cilvēkiem līdzās

Atslēgvārdi izstāde | fotogrāfijas | cilvēki ar īpašām vajadzībām | dāvids birulis

Liepājas domes pirmā stāva vestibilā līdz 13. janvārim apskatāma izstāde "Iepazīstieties", ko Liepājas Diakonijas centrs veidojis sadarbībā ar fotogrāfu Dāvidu Biruli. Tie ir stāsti par to, kā cilvēki ar īpašām vajadzībām meklē vietu dzīvē, kā viņi tajā jūtas.

Daina dzīvo Liepājā, daudzdzīvokļu mājas 3. stāvā. Pēc vairākām operācijām viņa kļuvusi par 1. grupas invalīdi, pārvietojas ar staiguli, ratiņkrēslu, pa ielu ─ ar kruķiem. Staigulis ir pārāk smags, lai to nonestu pa kāpnēm, bet kāpņu telpā tas var pazust. Ārā vairākkārt kritusi. Asistenta Dainai nav.

Laila visu dzīvi pavadījusi ratiņkrēslā. Viņa vēlētos apmeklēt Liepājas teātri un muzeju, taču nevar tur iekļūt bez nesēju palīdzības.

Zelma un Valdis ir pāris, dzīvo pusceļa mājā "Iļģos". Zelma darina skaistus rokdarbus, Valdis darbojas ar datoru, sporto. Abi kopā kopj sakņu un puķu dārziņu. Plāno pārcelties uz grupu dzīvokli Liepājā.

Andris uzaudzis vairākos Latvijas bērnunamos, pabeidzis Liepājas speciālo internātpamatskolu, ieguvis ēku uzrauga profesiju. Strādājis dažādus darbus ─ strādāt viņam patīk. Taču veselības stāvokļa dēļ nācies atstāt stabilu darba vietu. Tagad oficiāli kļuvis par bezdarbnieku, gatavs mācīties, cer, ka dzīve mainīsies uz labu.

Tie ir daži no izstādes varoņiem. Izstāde ir tapusi Liepājas Diakonijas centra īstenotā projekta "Domino" laikā, tā aptver jomas, pie kurām trīs gadus strādājuši projekta dalībnieki, ─ darba iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vides pieejamība, dzīves apstākļi, veselības aprūpe, atpūta.

Izstāde būs ceļojoša ─ informē Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. No Liepājas plānots to vest uz Grobiņu, tā ceļos arī uz citām vietām, arī uz Rīgu.

Fotogrāfam Dāvidam Birulim, kuru ar Diakonijas centra vadītāju saveduši kopīgi paziņas, izstādes veidošana bijusi jauna pieredze, atšķirīga no iepriekš darītiem darbiem. "Teicu, lai izturas tā, it kā manis nemaz nebūtu telpā," viņš pasmaida, sakot, ka saprot bailes no fotokameras. Stāstu varoņi arī centušies tā darīt.