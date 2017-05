Iekrāso dzīvi ar deju

Atslēgvārdi seniori | dejas | senioru deju festivāls

Liepājā 18. un 19. maijā notika Starptautiskais senioru deju festivāls ar nosaukumu "Dejo ar jūru un vēju". Tajā pulcējās dejotāji kā no Latvijas dažādām pilsētām, tā viesi – trīs kopas no Igaunijas un viena no Lietuvas. Pavisam kopā festivālā piedalījās 250 dejotāju.

Festivāla pirmajā dienā seniori iznāca saulītē un uzstājās laukumā pie Latviešu biedrības nama. Ieskaņas koncertā dejoja trīs igauņu kolektīvi un mājinieki – Klaipēdas ielas Pensionāru dienas centra deju kopa "Rietumvējš" un Liepājas Latviešu biedrības nama senioru deju kopa. Festivāla galvenais koncerts notika Latviešu biedrības namā. Tajā uzstājās astoņpadsmit deju kopas.

Liepājas festivālam speciālu moto veltījusi Latvijas Senioru deju apvienības vadītāja Laimdota Andersone: "Saules gaismā, jūras vējos izkal laimi Liepājā".

"Festivālu sarīkoja mūsu Pensionāru biedrība kopā ar Latvijas senioru deju apvienību," paskaidroja Liepājas Pensionāru biedrības vadītāja Astrīda Vērdiņa. "Finansiālu atbalstu sniedza pašvaldība, tā varējām gan telpas Latviešu biedrības namā noīrēt, gan afišas un suvenīrus sagādāt."

Senioru deju festivālam ir ilgāka vēsture. Latvijas Senioru deju apvienības vadītāja Laimdota Andersone, kura brauc no Jūrmalas ierādīt deju soļus liepājniekiem, pastāstīja: "Liepājā festivāls notiek pirmo reizi. Tā ir tradīcija – ik gadu satikties citā pilsētā un kopā dejot. Liepājnieki pirmo reizi starptautiskā deju festivālā piedalījās pagājušajā gadā, tas notika Jūrmalā."

Izkopjot šo tradīciju, seniori ir pielocījuši kuplu deju pūru. Septiņos gados tapušas 82 senioru dejas, tās ir dažāda žanra, aptverot kā tautiskās, tā balles un modernās dejas. Liepājā no šī pūra izdejoja 20 dejas. Dejotājiem bija atvēlēta Latviešu biedrības nama lielā zāle, un dalībnieki augsti novērtēja iespēju soļu rakstus veidot uz parketa. Kā viņi atzina, tas ļāva labi justies uz deju grīdas un ļauties mūzikai.

"Es jūtos vienkārši brīnišķīgi," sacīja deju kopas "Rietumvējš" dejotāja Inese Dronova. "Jaunībā dejoju, tad bija pārtraukums. Tāpēc ļoti priecājos, ka pagājušajā gadā izveidojās šī kopa, ka pie mums regulāri brauc deju skolotāja Laimdota Andersone un aicina mūs dejot. Kopā esam sešpadsmit dejotājas, visas to darām ar lielu prieku un ar aizrautību nākam uz nodarbībām. Mums ir festivāli, ir izbraukumi. Vasaras nogalē brauksim ciemos pie saviem igauņu draugiem. Tā ka dzīvojam krāsaini un interesanti." Deju koncerta pārtraukumā uzstājās dziesminiece Maija Kalniņa. Uz festivālu bija atbraukusi Klaipēdas Latviešu biedrības delegācija ar domu iepazīties ar šo deju kustību, lai izveidotu līdzīgu kopu mūsu kaimiņvalsts pilsētā. Festivāla noslēgumā sveica visus dalībniekus, īpaši suminot ilggadējās dalībnieces. Pēc tam notika ballīte.